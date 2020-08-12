Самарским предпринимателям расскажут о новых антикризисных мерах поддержки

В четверг, 13 августа в 11:00 из пресс-центра Самарского областного вещательного агентства состоится онлайн-трансляция круглого стола, в рамках которого эксперты расскажут о новых антикризисных продуктах для малого бизнеса, которые предлагает предпринимателям Гарантийный фонд Самарской области.
Напомним, что Правительство Самарской области постоянно расширяет меры поддержки, созданные для предпринимателей на федеральном уровне. В частности, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова министерство экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с ГФСО разработали новые антикризисные продукты для малого бизнеса. Фонд докапитализировали на 640 млн рублей, 60% из которых – средства областного бюджета. Уже сегодня любой предприниматель может обратиться в ГФСО и получить уникальные займы на свой бизнес от 2,25%, независимо от того, входит ли деятельность организации в перечень пострадавших отраслей или нет. Всего в новой линейке микрозаймов ГФСО пять программ. Как бизнес может принять в них участие — расскажут Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, Юлия Красина, директор ГФСО и сами предприниматели - получатели услуги ГФСО.
Присоединиться к трансляции можно на портале Sova.info в разделе пресс-центр
, а также в пабликах Самарского областного вещательного агентства в социальных сетях, передает пресс-служба облправительства.
Фото: Юлия Рубцова
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