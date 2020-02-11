«Самарский Стройфарфор» запустит заводы в Тольятти и Дагестане
11 февраля 2020 14:23
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Правительство Дагестана возлагает на инвестора, который способен вдохнуть новую жизнь в остановившееся местное предприятие «Мараби», большие надежды. «Перспективы перезапуска завода под руководством ООО „Самарский Стройфарфора“ очень велики. Инвесторами отмечено, что идея строительства завода была перспективной из-за хорошего логистического расположения рядом с наиболее растущими рынками сбыта — Республиками Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарским краем, Азербайджаном, Таджикистаном и Киргизией. Большой опыт работы в керамическом рынке и признание самарского предприятия одним из лидеров данной отрасли позволит профессионально организовать работу на территории Республики Дагестан, и выйти на зарубежные рынки» — сообщил «СО-онлайн» заместитель республиканского министра промышленности и энергетики Батыр Эмеев.
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