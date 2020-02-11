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Новости /  Экономика /  Бизнес  

«Самарский Стройфарфор» запустит заводы в Тольятти и Дагестане

11 февраля 2020 14:23
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Собственники завода планируют направить до 4,5 млрд рублей инвестиций на развитие производства керамогранитной плитки.
Представители «Самарского Стройфарфора» объявили о начале нового этапа развития компании, передает «СО» ОНЛАЙН. Речь идет о создании и запуске новых производственных площадок — в Тольятти и в Дагестане (предприятия «Керамогранит КЕДА» и «Мараби»). Собственники завода планируют направить до 4,5 млрд рублей инвестиций на развитие производства керамогранитной плитки. Реализация программы развития позволит «ССФ» увеличить свои обороты втрое, а также нарастить экспортный потенциал.

Правительство Дагестана возлагает на инвестора, который способен вдохнуть новую жизнь в остановившееся местное предприятие «Мараби», большие надежды. «Перспективы перезапуска завода под руководством ООО „Самарский Стройфарфора“ очень велики. Инвесторами отмечено, что идея строительства завода была перспективной из-за хорошего логистического расположения рядом с наиболее растущими рынками сбыта — Республиками Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарским краем, Азербайджаном, Таджикистаном и Киргизией. Большой опыт работы в керамическом рынке и признание самарского предприятия одним из лидеров данной отрасли позволит профессионально организовать работу на территории Республики Дагестан, и выйти на зарубежные рынки» — сообщил «СО-онлайн» заместитель республиканского министра промышленности и энергетики Батыр Эмеев. 
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