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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Самарские итальянские рестораны сертифицировали

20 ноября 2019 17:54
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18 ноября в посольстве Италии в Москве Итало-Российская торговая палата вручила награды лучшим итальянским ресторанам России.
18 ноября в посольстве Италии в Москве Итало-Российская торговая палата вручила награды лучшим итальянским ресторанам России. Которым и санкции не помеха, которые с честью несут звание итальянских даже в непростое время, когда моцарелла активно изготавливается вовсе не из буйволиного молока (шутка: на самом деле, моцареллу из буйволиного молока и до санкций днем с огнем было надо поискать в России), передает «СО» ОНЛАЙН.

Среди ресторанов, получивших сертификат Ospitalita Italiana 2020,есть и два самарских: таверна «Дом Сивре», где за шефа трудится почетный консул Италии в Поволжье и Татарстане Джангуидо Бреддо, и Cucina Casu с шефом Антонелло Казу во главе.

В Москве очередной раз такие сертификаты получили 15 ресторанов. Для тех, кто ценит рекомендации из первых рук профессионалов, любит кухню Италии и часто бывает в Москве, сообщаем: Аист, Assunta Madre Moscow, Bocconcino Okeanya, Bolognetta Osteria&Pizzeria, Buono, Cantinetta Antinori, Il Borgo, Italianets, La Bottega Siciliana, Officina, Osteria u Salvatore, OVO by Carlo Cracco, Pinzeria by Bontempi, Pinzeria by Shlyzovy, Semifreddo.

Сертификаты Ospitalita Italiana вручаются уже на протяжении девяти лет. Итало-Российская ТП продвигает создание сети итальянских сертифицированных ресторанов на территории России. 
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