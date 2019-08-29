Россия и Индия решили вопрос об авансе за С-400
29 августа 2019 19:11
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"Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем", — уточнил собеседник агентства.
Ранее заместитель директора службы Владимир Дрожжов заявлял, что Москва надеется получить первую выплату до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году.
Контракт заключили в начале октября 2018-го. Россия поставит Индии пять полков С-400 за 5,43 миллиарда долларов.
Индия намерена донести до госсекретаря США Майка Помпео, что не откажется от покупки С-400. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов высказал мнение, что США пытаются использовать политику в конкурентной борьбе.
Оборонные сделки Нью-Дели с Москвой не раз вызывали критику Вашингтона, который называет Индию ключевым партнером в Южной Азии. США требовали отказаться от сотрудничества по "Триумфам", не исключая, что в противном случае введут санкции. В Индии не пошли на уступки.
С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность достигает 400 километров, способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Индия станет четвертой (после Белоруссии, Китая и Турции) страной, куда Москва поставляет "Триумфы".
Фото из открытых источников
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