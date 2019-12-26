Продажи автомобилей упали снова

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Самым крупным региональным рынком в стране остается Москва, не смотря на падение продаж на 7%. Среди нестоличных субъектов РФ лидерство удерживает Татарстан (61,4 тыс. шт.; -3,5%), который занимает четвертое место в рейтинге. Самарская область входит в топ-10 регионов, занимая 7 место с результатом в 44,8 тыс. шт., что на 6,5% ниже аналогичного периода 2018 года.Самое сильное падение рынка в рейтинге «Автостата» зафиксировано в Ставропольском крае (-7,6%), а наибольший рост рынка новых автомобилей наблюдается в Красноярском крае (+13,5%).