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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Продажи автомобилей упали снова

26 декабря 2019 19:19
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Самым крупным региональным рынком в стране остается Москва, не смотря на падение продаж на 7%.
По данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в России за 11 месяцев 2019 года упал на 2,8% по сравнению с аналогичным результатом 2018 года и составил 1 413,4 тыс. единиц, передает «СО» ОНЛАЙН.

Самым крупным региональным рынком в стране остается Москва, не смотря на падение продаж на 7%. Среди нестоличных субъектов РФ лидерство удерживает Татарстан (61,4 тыс. шт.; -3,5%), который занимает четвертое место в рейтинге. Самарская область входит в топ-10 регионов, занимая 7 место с результатом в 44,8 тыс. шт., что на 6,5% ниже аналогичного периода 2018 года.

Самое сильное падение рынка в рейтинге «Автостата» зафиксировано в Ставропольском крае (-7,6%), а наибольший рост рынка новых автомобилей наблюдается в Красноярском крае (+13,5%). 
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