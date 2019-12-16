Представителей бизнеса СО приглашают принять участие в социологическом опросе по оценке уровня «деловой» коррупции

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Впервые опрос об уровне «деловой» коррупции проводится по новой методике, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 года № 662 «Об утверждении методики проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации».Исследование осуществляется во всероссийском масштабе в рамках реализации национального плана противодействия коррупции на 2018—2020 годы.Благодаря собранным сведениям органы власти смогут объективно оценить уровень «деловой» коррупции в Самарской области и выработать решения по её минимизации. Результаты соцопроса будут доведены до руководства региона и страны для принятия решений по борьбе с нарушителями закона и повышения эффективности применения антикоррупционных мер, что поможет улучшить условия ведения бизнеса.Приглашаем представителей бизнеса принять участие в опросе, передает пресс-служба облправительства.