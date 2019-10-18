Предприятия Тольятти не сумели купить в складчину метеорологическую лабораторию
18 октября 2019 09:41
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Руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды администрации Тольятти Надежда Павлинова рассказала собравшимся, что два года назад несколько крупных предприятий города заключили соглашение о совместном финансировании закупки передвижной экологической лаборатории для проведения мониторинга качества атмосферного воздуха. Но из 21 млн рублей собрать удалось всего 6,4 млн, которых не хватает даже для первого взноса.
Заместитель председателя думского комитета Денис Волков высказал ,свое разочарование результатами: «Мы все ощущаем запах, но не знаем причины. Для этого нужно провести исследования, нужна мобильная лаборатория. К сожалению, мы видим, что некоторые предприятия – такие, как «Сибур» и «Т-Плюс» отказываются оплачивать лабораторию, хотя они предварительно говорили,что будут это делать. Вот тут уже большой вопрос – почему?»
Участники соглашения, выступавшие на заседании, пояснили,что у предприятий существует своя финансовая дисциплина и производственные планы, поэтому не всегда получается выделить нужные суммы на другие программы.
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