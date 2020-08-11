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Предпринимателям Самарской области предоставили льготные кредиты на 10 млрд рублей

11 августа 2020 22:56
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Представители малого и среднего предпринимательства Самарской области активно используют антикризисные меры поддержки, принятые на федеральном и региональном уровнях.
Представители малого и среднего предпринимательства Самарской области активно используют антикризисные меры поддержки, принятые на федеральном и региональном уровнях.

Несколько пакетов, поэтапно, были утверждены Правительством РФ для предприятий из наиболее пострадавших отраслей. Так, субъекты МСП могут оформить беспроцентные кредиты на выплату заработной платы своим сотрудникам сроком на шесть месяцев. Максимальная сумма рассчитывается, исходя из штатной численности, умноженной на МРОТ и на 6 месяцев. Продлить действие кредита еще на полгода возможно уже по ставке 4%. Заявки на получение льготных средств принимают в банках, участвующих в госпрограмме, до 1 октября.

Предприниматели используют и такие инструменты поддержки, как кредитные каникулы, реструктуризация ранее взятых банковских кредитов, отсрочки по налогам и страховым взносам, отсрочки по платежам за аренду госимущества.

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков отметил:

«С апреля мы активно подключились к программам поддержки клиентов, пострадавших от COVID-19 – с момента введения мер поддержки до настоящего времени ВТБ в Самарской области оказал кредитную помощь бизнесу на 7,7 млрд рублей».

До 15 августа представители малого и среднего бизнеса и социально-ориентированных некоммерческих организаций могут подать заявки на субсидию на проведение дезинфекционных мероприятий. Индивидуальные предприниматели, у которых нет сотрудников, получат по 15 тысяч рублей. Предприятия со штатом работников помимо этой суммы смогут оформить еще и выплату, исходя из расчета 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника, числившегося в организации в мае 2020 года.

Субсидия предусмотрена для субъектов МСП, деятельность которых предполагает тесный и длительный контакт персонала и посетителей. Это касается предприятий в физкультурно-оздоровительной сфере, гостиничном бизнесе, а также сфере общественного питания, предоставления бытовых услуг (стирка и химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), дополнительного образования.

Еще одной популярной мерой поддержки стало льготное кредитование под 2% на возобновление деятельности. Суть этой госпрограммы заключается в отсрочке платежей до 28 декабря этого года. При этом предусматриваются и льготные условия погашения такого кредита: если предприятие сохранит численность сотрудников на уровне 90%, то государство погасит за него долг и проценты по нему. Если в штате останется не менее 80% человек, то будет списано 50% долга и процентов.

Льготный кредит можно получить с 1 июня по 1 ноября. Чем раньше предприниматель подаст заявку – тем больше будет полученная сумма. Она рассчитывается за период с момента заключения договора по 1 декабря: количество полученных периодов умножается на число сотрудников предприятия и расчетный размер оплаты труда. Кредит будет действовать до 1 апреля 2021 года. Потратить полученные средства можно на выплату зарплаты, а также погашение ранее взятых банковских кредитов.

По данным Банка России, за время действия программы субъектам МСП Самарской области было одобрено более 5,3 тысячи заявок на такие кредиты, на общую сумму 10 млрд рублей.

Ресторатор Роман Вавилин признается, что сфера общественного питания пережила непростой период и еще некоторое время понадобится кафе и ресторанам, чтобы выйти на докризисные обороты. «Мы обращались за кредитом на зарплату, а также за льготным кредитом на возобновление деятельности. Оформление прошло легко, в короткие сроки, никаких проблем не было. Теперь мы выполняем необходимые критерии по сохранению численности сотрудников наших предприятий, — рассказал Роман Вавилин. — Еще одним серьезным подспорьем для нас стала субсидия на дезинфекцию. Мы регулярно проводим большой комплекс работ: помимо масочно-перчаточного режима каждые два часа обрабатываем все поверхности, в закрытых помещениях установлены обеззараживатели воздуха. Учитывая объем затрат, помощь от государства пришлась очень кстати».

Пакет мер по поддержке субъектов МСП разработан и на региональном уровне. Стратегия лидерства губернатора Дмитрия Азарова – в поддержке предпринимателей, в том числе, тех, которые оказались в непростой ситуации из-за коронавируса. «Целый ряд решений мы уже приняли по поддержке бизнеса: отсрочки, рассрочки, фактически обнуление налоговой ставки по целым отраслям, наиболее пострадавшим в этот особый период», – отмечал ранее Дмитрий Азаров. Кроме того, более, чем на полмиллиарда рублей докапитализирован гарантийный фонд Самарской области, который выдаёт льготные кредиты малому бизнесу.

Перемены заметны каждому: сегодня предприниматели активно используют региональные и федеральные меры поддержки, в том числе, обращаются за микрозаймами и поручительствами в ГФСО, оформляют субсидии и льготные кредиты.

«Для удобства предпринимателей действует портал https://mybiz63.ru/ , где собрана вся самая актуальная информация о предстоящих событиях, обучающих мероприятиях. Здесь же представители малого и среднего бизнеса смогут узнать о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать. В регионе также работает «горячая линия» — позвонив по номеру 8-800-300-63-63, предприниматели смогут задать любые интересующие их вопросы», — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, передает пресс-служба облправительства. 
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11 августа 2020  12:17 
Экспортно ориентированным предприятиям региона окажут дополнительную поддержку
 От активности предприятий, от нашей помощи им сейчас зависит, в том числе, и распределение сил на мировом рынке. Экономика региона
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В Самарской области разрешили проводить концерты и спектакли
11 августа 2020  10:27 
В Самарской области разрешили проводить концерты и спектакли
В августе смогут начать работу театры и концертные залы. Кассы начнут работать с 12-го числа. Социум
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Пополнять транспортные карты наличными опять можно
11 августа 2020  09:47 
Пополнять транспортные карты наличными опять можно
 Уже сегодня пополнить карту наличными средствами можно во всех пунктах единого оператора, указанных на официальном сайте Транспорт
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Детские сады возобновят работу в полном объеме с конца августа
11 августа 2020  09:41 
Детские сады возобновят работу в полном объеме с конца августа
 На заседании оперативного штаба Самарской области по борьбе с распространением COVID-19 был рассмотрен вопрос работы детских садов. Социум
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Акценты
Представители малого и среднего предпринимательства Самарской области активно используют антикризисные меры поддержки, принятые на федеральном и региональном уровнях.
11 августа 2020  22:56 
Предпринимателям Самарской области предоставили льготные кредиты на 10 млрд рублей
Представители малого и среднего предпринимательства Самарской области активно используют антикризисные меры поддержки, принятые на федеральном и региональном... Бизнес
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Цель - переход на безбумажную технологию работы с гражданами и организациями и, как следствие, расширение форм и методов взаимодействия с клиентами.
11 августа 2020  18:19 
В Красноярском районе открылся цифровой центр занятости
Цель - переход на безбумажную технологию работы с гражданами и организациями и, как следствие, расширение форм и методов взаимодействия с клиентами.   Социум
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Экспортно ориентированным предприятиям региона окажут дополнительную поддержку
11 августа 2020  12:17 
Экспортно ориентированным предприятиям региона окажут дополнительную поддержку
 От активности предприятий, от нашей помощи им сейчас зависит, в том числе, и распределение сил на мировом рынке. Экономика региона
274
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
11 августа 2020  20:17
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.
За первое полугодие 2020 года выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 2,5 млрд рублей
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.  Новости Тольятти
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10 августа 2020  15:07
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.
LADA+1: новая программа постгарантийного обслуживания
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.   Новости Тольятти
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10 августа 2020  13:13
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу.
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу
 Поучаствовать могут все желающие в возрасте от 14 лет.  Новости Тольятти
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