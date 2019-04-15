Предприниматели Самарской области могут взять оборудование в лизинг по льготным ставкам
15 апреля 2019 19:22
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Представители Корпорации МСП рассказали участникам встречи о деятельности четырех дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК) Корпорации МСП – РЛК Республики Татарстан, РЛК Республики Башкортостан, РЛК Ярославской области и РЛК Республики Саха (Якутия).
Целью создания РЛК является формирование новой ниши лизингового рынка в сегменте лизингового финансирования высокотехнологичного и инновационного оборудования, промышленного медицинского оборудования, а также оборудования в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции и оборудования в сфере спорта, туризма и гостиничного хозяйства. В рамках программы оборудование субъектов индивидуального и малого предпринимательства предоставляется по льготным ставкам – 6% годовых для оборудования отечественного производства, 8% годовых – зарубежного производства.
Напомним, что услугами РЛК могут воспользоваться компании, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность в любом регионе России.
Так, по данным на апрель 2019 года, Региональная лизинговая компания Республики Татарстан оказала льготную лизинговую поддержку двум субъектам МСП Самарской области общим объемом 24,7 млн руб. (профинансировано оборудование для металлообработки и производства кабельной продукции).
Региональной лизинговой компанией Республики Башкортостан в конце марта 2019 года одобрено лизинговое финансирование металлообрабатывающего оборудования двум субъектам МСП города Тольятти (ООО «Инновационные системы пожаробезопасности» и ООО «Манро Механика») на общую сумму 32,8 млн рублей.
По данным на апрель 2019 года, общий объем финансирования РЛК (стоимость оборудования за вычетом аванса) субъектов малого предпринимательства составил 4 127,3 млн рублей (РЛК Республики Татарстан – 1699,7 млн рублей, РЛК Республики Башкортостан – 1588,3 млн рублей, РЛК Ярославской области – 664,6 млн рублей, РЛК Республики Саха (Якутия) – 174,7 млн рублей).
С подробной информацией об условиях лизинговой поддержки можно ознакомиться на сайте Корпорации МСП, передает пресс-служба облправительства.
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