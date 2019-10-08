Предпринимателей Самары приглашают к участию в конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»

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Главными целями мероприятий Программы являются пропаганда лучшей отечественной продукции, продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение стратегических задач импортозамещения.К участию в конкурсе приглашаются юридические лица: предприятия, фирмы и организации, выпускающие собственную продукцию, оказывающие услуги или поставляющие товары и услуги на российский рынок, независимо от формы собственности предприятия. Для этого следует заполнить заявку, и направить ее в адрес Исполнительной дирекции с приложением необходимых документов, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Программы в разделе «Конкурс». Заявки принимаются до 15 ноября 2019 года.По итогам конкурса продукция предприятий-победителей будет награждена Платиновыми, Золотыми, Серебряными и Бронзовыми Знаками качества. Лауреаты получат право маркировать свою продукцию соответствующим Знаком на безвозмездной основе в течение двух лет.Подробная информация о конкурсе размещена на сайте http://www.rosmarka.ru/, передает пресс-служба горадминистрации.