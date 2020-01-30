Показатели по имущественной поддержке предпринимателей СО в 2019 году перевыполнены

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В среду, 29 января 2020 года в министерстве имущественных отношений Самарской области на совещании рабочей группы по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области подвели итоги за 2019.Мероприятия по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП входят в региональную составляющую федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Количество объектов, включенных в Перечни государственного и муниципального имущества в регионе для предоставления субъектам МСП, к декабрю 2024 года планируется увеличить до 1037 объектов.Установленный показатель на 2019 год «644 объекта» выполнен на 106% и составил 684 объектов. В общей сложности по сравнению с 2018 годом количество таких объектов увеличилось на 99 объектов или на 17% с 585 до 684.Вышеуказанное имущество востребовано со стороны субъектов МСП (368 объектов):— 306 зданий, помещений, строений, сооружений общей площадью 53 тыс. кв.м.— 51 земельный участок общей площадью более 5 тыс. га.— 10 транспортных средств и 1 единица оборудования.«Считаю работу, проводимую министерством имущественных отношений Самарской области по имущественной поддержке субъектов МСП на территории Самарской области в 2019 году очень важной и необходимой. Целевые показатели достигнуты благодаря сплоченной работе администраций муниципальных образований и регионального министерства имущественных отношений», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов.Правительством Самарской области в конце 2019 года было принято решение о продлении льготного периода внесения арендной платы в размере 80 % с четвертого года и до конца срока договора. Благодаря принятому решению субъекты малого и среднего предпринимательства, арендующие областное имущество и земельные участки, включенные в Перечень имущества Самарской области, получат дополнительную поддержку, передает пресс-служба облправительства.