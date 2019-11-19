Перестраховались: ресторан «Дом Нино» добровольно приостановил свою деятельность
19 ноября 2019 21:42
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Обозреватель «СО» связалась с гендиректором ГК «Поляна» Романом Вавилиным, который сообщил следующее. «Несколько сотрудников зала одновременно почувствовали себя плохо. Подозрение на ротавирус. Памятуя историю с „Фарфором“ мы решили сдать анализы и исключить риски. В пятницу закрыли предприятие, вызвали лабораторию, абсолютно все сотрудники сдали анализы. До готовности анализов открываться не будем. Ответственность за гостей большая. Не хотим рисковать. В СЭС мы также обратились, уведомили, сделали смывы. С продуктами все хорошо, каждую неделю проверка, плюс генералились в понедельник».
Анализы готовы, все сотрудники здоровы. У двух заболевших подтвержден ротавирус. Подробности читайте у Романа Вавилина в инстаграме. Ресторан открывается завтра, будет работать в обычном режиме.
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