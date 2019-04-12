Мусорщик из Сан-Франциско рассказал о содержимом урн Марка Цукерберга
12 апреля 2019 17:26
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Орта стал бездомным, ему было представлено социальное жилье — маленькая квартира-студия в трех кварталах от дома Цукерберга, пишет The New York Times. Всё помещение завалено находками — детский велосипедный шлем, кофе-машина, пылесос, фен, одежда.
«Меня поражает, что люди выбрасывают», — рассказывает он. По его словам, однажды за ночь удалось найти дизайнерские джинсы, кроссовки Nike и куртку из хлопка. Своей главной удачей Орта называет подшивку газет из разных стран с материалами о причине Второй мировой войны.
Орта торгует находками на рынке. По его словам, детские игрушки редко удается сбыть, так как родители не хотят покупать вещи с помойки. С женскими вещами бывает по-разному, а мужчины охотно приобретают джинсы по $5–10 за пару.
Сбор мусора в Сан-Франциско запрещен законом — все содержимое уличных баков считается собственностью компании, вывозящей мусор. Однако за соблюдением этого запрета не особенно следят.
В конце марта Цукерберг предложил регулирующим органам более активно вырабатывать новые нормы в интернете. Совершенствуя правовые нормы в интернете, можно сохранить самую лучшую его составляющую — возможность самовыражаться для пользователей, считает он.
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