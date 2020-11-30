Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлили до конца 2021 года

122

Правительство РФ до конца 2021 года продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса, передает ТАСС. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год - до 31 декабря 2021 года", - сказал председатель кабмина.

По его словам, "именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции". "В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача - продолжить их поддержку", - уверен Мишустин.

Как отмечают в Минэкономразвития, из ежегодных планов проведения плановых проверок на 2021 год подлежат исключению плановые проверки в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей, которые являются субъектами малого предпринимательства.

Как отметил директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александр Вдовин, в соответствии с поручением президента исключения составляют проверки субъектов малого предпринимательства, объекты контроля которых отнесли к чрезвычайно высокому и высокому риску, а также в отношении которых установили режим постоянного государственного контроля (надзора).

Отмечается, что предусмотренные постановлением меры позволят в 2021 году избежать существенного роста проверок по сравнению с 2020 годом и предыдущими годами. Благодаря этому серьезно снизится административная нагрузка на большое число предприятий малого бизнеса.

Дистанционные проверки

Кроме того, постановлением предусматривается возможность проведения выездных проверок в 2021 году с использованием средств дистанционного взаимодействия, в т.ч. аудио- или видеосвязи. Также будет возможность заменены плановой выездной проверки, которая включена в ежегодный план проверок на 2021 год, инспекционным визитом и ограничение продолжительности плановой проверки 10 рабочими днями.

В начале этого года действовал "мягкий мораторий", ограничивающий проведение проверок в отношении субъектов малого предпринимательства по видам контроля, по которым риск-ориентированный подход не был введен. По данным Минэкономразвития, в план проверок на 2020 год включили 376,2 тыс. проверок.

После того, как ввели весенние "антиковидные" меры, прекратили все плановые проверки субъектов МСП, а также ввели для внеплановых проверок серьезные ограничения. Промежуточные итоги за первого полугодие 2020 года показали, что по сравнению с первым полугодием 2019 года число проверок снизилось на 45,7% - с 612 до 332,3 тыс. проверок.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС