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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Многие потерпевшие по делу братьев Архиповых платили им потому, что ФКР был их единственным заказчиком

26 ноября 2019 23:56
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Потерять этого клиента подрядчики не могли, но и в правоохранительные органы почему-то не шли.
Круговая порука молчания была разорвана в июле 2018 года директором компании «Инженерные сети Самары» Александром Кузнецовым, «сдавшим» врио директора ФКР Михаила Архипова (на фото) ФСБ, передает «СО» ОНЛАЙН. Сейчас в деле чиновника и его брата, посредника Алексея Архипова — 11 эпизодов коммерческого подкупа на сумму почти 37 млн рублей.

Компания Кузнецова была подрядчиком фонда с 2014 года, когда стартовала на постоянной основе региональная программа капремонта. С 2016 года Кузнецов начал платить Архипову «дань» — 5% от подряда ежеквартально. В материалах уголовного дела фигурируют почти 69 млн руб., заработанных фирмой Кузнецова на контрактах с фондом капремонта.

Вторым заявителем на врио гендиректора ФКР стал директор и собственник ФСК «Монолит» Евгений Хрущев, заработавший на контрактах с фондом почти 140 млн руб. От руководства фирмы «Бизнес Трейд» Архипов получил 2,925 млн руб. из общей суммы 3,149 млн руб. (5% от перечисленных 62,981 млн руб.). Руководство фирмы «Волгарегионстрой-С» передало братьям-коррупционерам 6,819 млн руб., а всего должно было передать почти 11 млн руб., или 5% от заработанных на контрактах с фондом 218,2 млн руб. Компании «Сити-Строй-Снаб» было перечислено 35,105 млн руб., из которых оно должно было вернуть Архипову 1,755 млн руб.

Для двух этих подрядчиков — «Бизнес-Трейда» и «Сити-Строй-Снаба» — заказы ФКР были единственными в контрактном портфеле, и потерять их они не могли себе позволить. Компании специализировались на ремонте крыш, фасадов и внутридомовых инженерных систем.

У фирмы «Волгарегионстрой-С» раньше были заказы на ремонт самарских учреждений медицины, но начиная с 2018 года, компания работала только с фондом капремонта. После того как братьев Архиповых посадили, «Волгарегионстрой-С» остался в числе подрядчиков фонда и совсем недавно — в сентябре 2019 года — заработал на подрядах с ним более 105 млн руб.

Впрочем, попали под Архиповых и фирмы с относительно диверсифицированным бизнесом — работающие не только с ФКР. В их числе — компания Алексея Кажаева «Репер», ПК «Реставрация» и фирма «Девон», сотрудничающая с РЖД. 



Фото:   «СО» ОНЛАЙН
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