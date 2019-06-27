Марафон «рабочих выходных»: налоговые инспекции СО продлевают время приема предпринимателей для регистрации онлайн-касс
27 июня 2019 18:08
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онлайн-касс при условии их регистрации до 30 июня 2019 года включительно.
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области. Зарегистрировать контрольно-кассовую технику можно в любом территориальном налоговом органе региона вне зависимости от места регистрации или ведения бизнеса. В целях координации взаимодействия и оперативного реагирования в спорных ситуациях «горячая линия» УФНС России по Самарской области усилена дополнительными телефонами: +7 (846) 933-53-23, +7 (846) 933-52-24, +7 (846) 933-52-26.
Сс 1 июля 2019 года применять контрольно-кассовую технику обязаны практически все категории налогоплательщиков, в том числе и налогоплательщики «третьей волны» - организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги; индивидуальные предприниматели без наемных работников на ЕНВД и патенте, работающие в сфере торговли и общественного питания. Отсрочка на два года - до 1 июля 2021 года – предоставлена федеральным законодательством двум категориям налогоплательщиков: индивидуальным предпринимателям без наемных работников, занятым в сфере работ и услуг или реализующим товары собственного производства.
Воспользовавшись правом на отсрочку, предприниматель утрачивает право на получение налогового вычета в связи с приобретением и регистрацией ККТ.
Актуальная информация по вопросам перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники представлена в специальном разделе официального сайта ФНС России «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники», передает пресс-служба облправительства.
Фото из открытых источников
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