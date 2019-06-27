Марафон «рабочих выходных»: налоговые инспекции СО продлевают время приема предпринимателей для регистрации онлайн-касс

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По инициативе УФНС России по Самарской области последние выходные дни июня объявлены в инспекциях региона дополнительными днями приема предпринимателей по регистрации онлайн-касс и возможности получить налоговый вычет до 18 тысяч рублей как компенсацию затрат на приобретениеонлайн-касс при условии их регистрациигода включительно.во всех налоговых инспекциях Самарской области. Зарегистрировать контрольно-кассовую технику можно в любом территориальном налоговом органе региона вне зависимости от места регистрации или ведения бизнеса. В целях координации взаимодействия и оперативного реагирования в спорных ситуациях «горячая линия» УФНС России по Самарской области усилена дополнительными телефонами: +7 (846) 933-53-23, +7 (846) 933-52-24, +7 (846) 933-52-26.Сс 1 июля 2019 года применять контрольно-кассовую технику обязаны практически все категории налогоплательщиков, в том числе и налогоплательщики «третьей волны» - организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги; индивидуальные предприниматели без наемных работников на ЕНВД и патенте, работающие в сфере торговли и общественного питания. Отсрочка на два года - до 1 июля 2021 года – предоставлена федеральным законодательством двум категориям налогоплательщиков: индивидуальным предпринимателям без наемных работников, занятым в сфере работ и услуг или реализующим товары собственного производства.Воспользовавшись правом на отсрочку, предприниматель утрачивает право на получение налогового вычета в связи с приобретением и регистрацией ККТ.Актуальная информация по вопросам перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники представлена в специальном разделе официального сайта ФНС России «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники», передает пресс-служба облправительства.Фото из открытых источников