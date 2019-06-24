Марафон «рабочих выходных»: За выходные дни предприниматели Самарской области зарегистрировали более 300 онлайн-касс

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По инициативе УФНС России по Самарской области в минувшую субботу во всех инспекциях региона был объявлен дополнительный день приема граждан по вопросам перехода на онлайн-кассы. Налоговые инспекции посетили 158 налогоплательщиков, подав 146 заявлений на регистрацию ККТ, большая половина из них - это предприниматели Железнодорожного и Промышленного районов Самары, Кинель-Черкасского района Самарской области, Тольятти, Жигулевска, Сызрани. Всего за минувшие выходные зарегистрировано, в том числе и через электронный сервис «Личный кабинет» на сайте ФНС России, 344 онлайн-кассы. Специалисты налоговых инспекций по заявлениям налогоплательщиков регистрировали онлайн-кассы, разъясняли особенности работы с современным кассовым оборудованием и порядок предоставления налогового вычета в размере до 18 тысяч рублей как компенсации затрат на приобретение ККТ нового поколения.Необходимо напомнить, что 1 июля 2019 года завершается поэтапный переход на новый порядок применения ККТ, теперь обязаны применять контрольно-кассовую технику практически все категории налогоплательщиков, в том числе и налогоплательщики «третьей волны» - организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги; индивидуальные предприниматели без наемных работников на ЕНВД и патенте, работающие в сфере торговли и общественного питания. Отсрочка на два года - до 1 июля 2021 года – предоставлена федеральным законодательством двум категориям налогоплательщиков: индивидуальным предпринимателям без наемных работников, занятым в сфере работ и услуг или реализующим товары собственного производства. На перепродавцов товаров отсрочка применения ККТ не распространяется.Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов. В целях координации взаимодействия и оперативного реагирования «горячая линия» УФНС России по Самарской области усилена дополнительными телефонами: +7 (846) 933-53-23, +7 (846) 933-52-24, +7 (846) 933-52-26.На сегодняшний день на территории Самарской области зарегистрировано 56,5 тысяч онлайн-касс, передает пресс-служба облправительства.