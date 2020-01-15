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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Lada пошла на подъем

15 января 2020 22:48
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С 1 января 2020 года Lada подорожала на 5-23 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.
На 11 тыс. рублей подорожало почти все семейство Granta, кроме Cross-версии, которая подросла на 15 тыс. рублей. На 15 тыс. рублей подросла и Lada 4×4, в том числе в версиях Urban и Bronto. На 15 тыс. рублей увеличилась цена Lada Vesta CNG и Vesta Sport, передает «СО» ОНЛАЙН.

Все семейство Lada Largus выросло на 18 тыс. рублей, причем это касается как 5-ти и 7-ми местных автомобилей, так и версий CNG и Cross. Vesta Cross с 1 января стоит дороже на 19 тыс. рублей, а универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross — на 18 тыс. и 22 тыс. рублей соответственно.

На 23 тыс. рублей выросли в цене седаны Lada Vesta.

Таким образом, самая дешевая модель «АвтоВАЗа» — седан Lada Granta — выросла на 2,48% (+11 тыс. рублей), а самая дорогая — Lada Vesta Sport — на 1,46% (+11 тыс. рублей). 



Фото:   соцсети
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