Lada пошла на подъем

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Все семейство Lada Largus выросло на 18 тыс. рублей, причем это касается как 5-ти и 7-ми местных автомобилей, так и версий CNG и Cross. Vesta Cross с 1 января стоит дороже на 19 тыс. рублей, а универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross — на 18 тыс. и 22 тыс. рублей соответственно.На 23 тыс. рублей выросли в цене седаны Lada Vesta.Таким образом, самая дешевая модель «АвтоВАЗа» — седан Lada Granta — выросла на 2,48% (+11 тыс. рублей), а самая дорогая — Lada Vesta Sport — на 1,46% (+11 тыс. рублей).Фото: соцсети