Крупному самарскому проектировщику удалось избежать банкротства
23 января 2020 18:20
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Сейчас «ЕвроГеоПроект» занимается восстановлением переливной плотины на реке Чапаевке в Нефтегорском районе Самарской области, разработкой документации для реконструкции набережной Автозаводского района Тольятти. Компания готовит материальную базу для проекта восстановления дренажного коллектора левобережной плотины и отводящего канала водосброса Курского гидроузла на реке Тускарь. Согласно информации системы «СПАРК-Интерфакс», общая стоимость 14 действующих контрактов с госструктурами составляет 87 млн рублей.
В середине ноября 2019 года строительная компания «Вилком», зарегистрированная в городе Мытищи Московской области, попыталась обанкротить «ЕГП». Но арбитраж отказался признавать самарскую инженерно-проектировочную компанию несостоятельной. В конце декабря «Вилком» подал апелляционную жалобу на это решение, к производству ее пока не приняли. Сам «ЕГП» в свою очередь уже банкротит «Вилком».
Адвокат «ЕвроГеоПроекта» Татьяна Самарина подтвердила «СО» ОНЛАЙН, что процедуре банкротства компании не дали даже начаться. «В удовлетворении исковых требований „Вилкому“ отказали на первом же судебном заседании».
Фото из открытых источников
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