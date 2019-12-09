Крупнейшие свиноводческие комплексы запросили срочную бюджетную поддержку
9 декабря 2019 22:41
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Между тем все предпринимаемые производителями усилия по снижению себестоимости производства не способны обеспечить подобную динамику. В условиях сильной кредитной нагрузки, растущих инфраструктурных тарифов и необходимости вкладываться в развитие технологической цепочки точка безубыточности свиноводческого бизнеса колеблется у отметки в 90 рублей за килограмм мяса.
Кризис свиноводческой отрасли вообще никак не повлиял на розничное ценообразование. Согласно данным «Самарастата», розничные цены на свинину (кроме бескостной) носят довольно стабильный характер. В декабре 2017 года они находились у отметки в 238,78 рубля за килограмм, в декабре 2018-го поднялись до 273,52 рубля, в августе 2019-го скорректировались до 258,04 рубля. В октябре средняя цена составляла 257 рублей, бескостной свинины — 364 рубля.
Это означает, что от ценового дисбаланса выиграли исключительно посредники. Об этом открыто говорят и подписанты обращения: «Цена реализации свинины в торговых сетях и на рынках снизилась незначительно, что говорит о перераспределении прибыли в цепочке в пользу переработчиков и торговцев».
Долгое время свиноводы пытались справиться с ситуацией самостоятельно, но проблема достигла сейчас такого масштаба, что им пришлось обратиться за государственной поддержкой. Иначе уже в декабре может стартовать процесс постепенного снижения объемов производства вплоть до полной остановки весной 2020 года. Это, в свою очередь, чревато крайне негативными последствиями и для территорий, где работают свинокомплексы (их сотрудники — а таковых более тысячи — останутся без работы), и для губернии в целом. Поскольку налоговые отчисления трех предприятий в бюджеты всех уровней достигают 170 млн рублей в год.
Свиноводы предлагают увеличить объем субсидий на килограмм произведенной продукции до 20 рублей. Поскольку сейчас региональные предприятия производят порядка 16 тыс. тонн свинины, такая мера потребует ассигнований порядка 320 млн рублей. Параллельно авторы обращения предлагают продлить действие областной программы компенсации расходов на приобретение кормов до конца 2020 года.
Эта поддержка требуется аграриям именно на пике дисбаланса рынка, они не ожидают, что она будет носить постоянный характер. Стабилизировав ситуацию, они рассчитывают увеличить объем выпускаемой продукции на 15%, перестроив свой бизнес и сделав его менее зависимым от посредников. Подписанты констатируют, что благодаря бюджетным субсидиям они смогут снизить себестоимость своей продукции и перейти в другие сегменты мясного рынка (производство собственных кормов, забой и разделка животных), что позволит сохранить производство и обеспечить его развитие.
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