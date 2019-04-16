Корпорация МСП готова инвестировать в проекты самарских бизнесменов

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Во вторник, 16 апреля, в Тольятти прошла большая конференция по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Участие в ней принял Губернатор Самарской областии генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»Конференция, организованная на площадке технопарка «Жигулевская долина» корпорацией МСП при поддержке областного правительства, собрала представителей предпринимательского сообщества, институтов развития, экспертов отрасли.Открывая работу конференции, Александр Браверман назвал Самарскую область одним из самых прогрессивных регионов страны. «Особенно прогресс заметен в последние 2 года. Более 1160 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку корпорации в виде гарантий и поручительств на 10,3 млрд рублей, что позволило привлечь средств на 27 млрд рублей по ставке на 2—3% ниже рыночной», — отметил Александр Браверман. Также глава корпорации отметил, что в последние два года малые и средние предприятия губернии стали активнее участвовать в закупках крупнейших компаний. «В 2016 году поставки крупным компаниям составляли 10,6 млрд рублей, в 2017 – 38 млрд рублей, а в 2018 – 69 млрд рублей», — сообщил он.Дмитрий Азаров подчеркнул — тот факт, что успехи региона заметны на федеральном уровне и фиксируются в рейтингах, в том числе Агентства стратегических инициатив, крайне важен для повышения инвестиционной привлекательности области. «Понятно, что рейтинги для нас — не самое главное, но в то же время для привлечения инвестиций ваша оценка крайне важна», — отметил Дмитрий Азаров.В ходе конференции состоялась презентация проектов Самарской области, претендующих на поддержку корпорации. Свои бизнес-идеи представили 5 компаний, все они получили предварительное одобрение. Общий объем инвестиций в эти проекты оценивается более чем в 2 млрд рублей. Например, компания «Волжские Термы» в прошлом году начала работу над созданием центра здоровья и отдыха в Новокуйбышевске. Он представляет собой комплекс бань и саун, термальных бассейнов под открытым небом. Планируется создание 70 рабочих мест.Компания «Фариаль» намерена построить спорткомплекс по пляжным видам спорта, который будет работать круглый год и позволит самарским спортсменам тренироваться на домашней площадке, а не в соседних регионах. Центр представляет собой ангар с четырьмя подогреваемыми песчаными кортами. В центре будут заниматься и детские спортивные школы. Объект будет располагаться в Самаре, открыть его планируется осенью этого года. «Популярность пляжных видов спорта среди жителей региона — особая», — отметил Дмитрий Азаров, отмечая необходимость поддержки строительства.Компания ООО «Самарский завод медицинских изделий» (СЗМИ) в рамках госпрограммы импортозамещения в сфере медицины открывает на территории ОЭЗ «Тольятти» завод по производству одноразовых изделий — нитриловых перчаток, мощностью 6900 штук в час. Завод построен на 60%,уже закуплено основное производственное оборудование. «Мы планируем строительство железной дороги до Тольятти. Это, я уверен, даст дополнительный импульс для увеличения объемов производства», — подчеркнул Дмитрий Азаров. Александр Браверман отметил: «Усилия Губернатора в строительстве ветки крайне важны — это привлечет дополнительные инвестиции».Компания «Линия» намерена расширять свое производство мебели для ванных комнат. В этом направлении организация работает с 2004 года, в том числе, совместно с заводом «Самарский Стройфарфор». Сейчас на предприятии трудится 220 человек, в планах создать дополнительно 80 рабочих мест.Профинансировать строительство сухогруза намерена компания «Самара Шиппинг», которая занимается морскими грузоперевозками. Губернатор отметил, что потребность в этом судне действительно есть, особенно у аграриев региона, которые выращивают зерно на экспорт.«Предварительно все 5 проектов, которые мы сегодня рассматривали, одобрены с общим объемом инвестиций более 2 млрд рублей, — отметил руководитель Корпорации МСП, завершая презентацию. — Взаимодействие наше должно быть ежедневным, чтобы вести процесс на всех этапах реализации».Также на сессии был презентован сервис портала Бизнес-навигатора МСП. Портал является частью платформы «Россия – страна возможностей», созданной указом Президента РФ22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив.По итогам сессии Александр Браверман оценил взаимоотношения между Самарской областью и Корпорацией МСП как очень хорошие — благодаря инвестиционному климату, созданному в области в последние 1,5-2 года.«Будем рады вас видеть на территории региона и в дальнейшем, — резюмировал Дмитрий Азаров. — Наше сотрудничество развивается очень активно, только с начала года область уже получила поддержку корпорации на сумму более чем 7 млрд рублей», передает пресс-служба облправительства.