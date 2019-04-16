Корпорация МСП готова инвестировать в проекты самарских бизнесменов
16 апреля 2019 22:02
109
Конференция, организованная на площадке технопарка «Жигулевская долина» корпорацией МСП при поддержке областного правительства, собрала представителей предпринимательского сообщества, институтов развития, экспертов отрасли.
Открывая работу конференции, Александр Браверман назвал Самарскую область одним из самых прогрессивных регионов страны. «Особенно прогресс заметен в последние 2 года. Более 1160 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку корпорации в виде гарантий и поручительств на 10,3 млрд рублей, что позволило привлечь средств на 27 млрд рублей по ставке на 2—3% ниже рыночной», — отметил Александр Браверман. Также глава корпорации отметил, что в последние два года малые и средние предприятия губернии стали активнее участвовать в закупках крупнейших компаний. «В 2016 году поставки крупным компаниям составляли 10,6 млрд рублей, в 2017 – 38 млрд рублей, а в 2018 – 69 млрд рублей», — сообщил он.
Дмитрий Азаров подчеркнул — тот факт, что успехи региона заметны на федеральном уровне и фиксируются в рейтингах, в том числе Агентства стратегических инициатив, крайне важен для повышения инвестиционной привлекательности области. «Понятно, что рейтинги для нас — не самое главное, но в то же время для привлечения инвестиций ваша оценка крайне важна», — отметил Дмитрий Азаров.
В ходе конференции состоялась презентация проектов Самарской области, претендующих на поддержку корпорации. Свои бизнес-идеи представили 5 компаний, все они получили предварительное одобрение. Общий объем инвестиций в эти проекты оценивается более чем в 2 млрд рублей. Например, компания «Волжские Термы» в прошлом году начала работу над созданием центра здоровья и отдыха в Новокуйбышевске. Он представляет собой комплекс бань и саун, термальных бассейнов под открытым небом. Планируется создание 70 рабочих мест.
Компания «Фариаль» намерена построить спорткомплекс по пляжным видам спорта, который будет работать круглый год и позволит самарским спортсменам тренироваться на домашней площадке, а не в соседних регионах. Центр представляет собой ангар с четырьмя подогреваемыми песчаными кортами. В центре будут заниматься и детские спортивные школы. Объект будет располагаться в Самаре, открыть его планируется осенью этого года. «Популярность пляжных видов спорта среди жителей региона — особая», — отметил Дмитрий Азаров, отмечая необходимость поддержки строительства.
Компания ООО «Самарский завод медицинских изделий» (СЗМИ) в рамках госпрограммы импортозамещения в сфере медицины открывает на территории ОЭЗ «Тольятти» завод по производству одноразовых изделий — нитриловых перчаток, мощностью 6900 штук в час. Завод построен на 60%,уже закуплено основное производственное оборудование. «Мы планируем строительство железной дороги до Тольятти. Это, я уверен, даст дополнительный импульс для увеличения объемов производства», — подчеркнул Дмитрий Азаров. Александр Браверман отметил: «Усилия Губернатора в строительстве ветки крайне важны — это привлечет дополнительные инвестиции».
Компания «Линия» намерена расширять свое производство мебели для ванных комнат. В этом направлении организация работает с 2004 года, в том числе, совместно с заводом «Самарский Стройфарфор». Сейчас на предприятии трудится 220 человек, в планах создать дополнительно 80 рабочих мест.
Профинансировать строительство сухогруза намерена компания «Самара Шиппинг», которая занимается морскими грузоперевозками. Губернатор отметил, что потребность в этом судне действительно есть, особенно у аграриев региона, которые выращивают зерно на экспорт.
«Предварительно все 5 проектов, которые мы сегодня рассматривали, одобрены с общим объемом инвестиций более 2 млрд рублей, — отметил руководитель Корпорации МСП, завершая презентацию. — Взаимодействие наше должно быть ежедневным, чтобы вести процесс на всех этапах реализации».
Также на сессии был презентован сервис портала Бизнес-навигатора МСП. Портал является частью платформы «Россия – страна возможностей», созданной указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив.
По итогам сессии Александр Браверман оценил взаимоотношения между Самарской областью и Корпорацией МСП как очень хорошие — благодаря инвестиционному климату, созданному в области в последние 1,5-2 года.
«Будем рады вас видеть на территории региона и в дальнейшем, — резюмировал Дмитрий Азаров. — Наше сотрудничество развивается очень активно, только с начала года область уже получила поддержку корпорации на сумму более чем 7 млрд рублей», передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
16 апреля 2019 22:23
Первый запуск ракеты "Ангара-А5М" состоится в 2025 году с космодрома Восточный. Экономика региона
101
16 апреля 2019 17:49
Представители Корпорации МСП провели встречу с предпринимателями Самарской области, в рамках которой прошла презентация сервисов Портала Бизнес-навигатора... Экономика региона
158
16 апреля 2019 11:39
В названные дни территориальные участки будут работать в формате «мобильных приемных». Экономика региона
295
Финансы и Банки
16 апреля 2019 12:48
Сбербанк провел конференцию по девелопменту жилой недвижимости «Время изменений». Финансы и Банки
172
15 апреля 2019 14:41
В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась возможность настраивать уведомления об операциях и менять номер телефона, к которому привязана карта.... Финансы и Банки
269
12 апреля 2019 12:58
Сервисом можно воспользоваться до подачи кредитной заявки. Финансы и Банки
182
Строительство
16 апреля 2019 13:13
Председатель комитета по строительству Самарской губернской думы Владимир Кошелев выступил на форуме по недвижимости «Время изменений». Строительство
191
15 апреля 2019 18:33Все, что нужно знать о септиках?
Прежде всего, стоит узнать, что это вообще такое. Септик – это сооружение для очищения небольшого количества сточной воды. Строительство
48
12 апреля 2019 21:36Современные новостройки в Тюмени 2019 - квартиры на любой вкус
Если встает вопрос приобретения жилья, многие выбирают квартиры в новостройках. Комфортные и современные, они отличаются массой других положительных... Строительство
48
Материалы и технологии
10 апреля 2019 19:30Несколько советов о том, как увеличить срок службы труб
Трубы – это то, что есть у каждого в доме. И, возможно, вы переехали в Новый Дом или вам просто заменили трубы, тогда любому нормальному человеку хочется... Материалы и технологии
84
2 апреля 2019 18:19Компания ПРЕОРА - эксклюзивный дистрибьютор Socomec в России
Если вас интересует качественное проектирование объектов электроснабжения, а также профессиональные электромонтажные и пуско-наладочные работы, то самое... Материалы и технологии
387
28 марта 2019 20:00
ООО «Алмазные технологии» предлагает услуги алмазной резки бетона http://rezka-msk.ru . Материалы и технологии
125
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
199
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1392
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2799
Бизнес
16 апреля 2019 22:02
Александр Браверман назвал Самарскую область одним из самых прогрессивных регионов страны. Бизнес
108
15 апреля 2019 19:22
Услугами РЛК могут воспользоваться компании, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность в любом регионе России. Бизнес
241
15 апреля 2019 19:14
Документооборот стал осуществляться в электронном виде, посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Бизнес
211
Новости компаний
16 апреля 2019 21:37
По словам Алекперова, все предприятия "Лукойла" прошли комплексную модернизацию. На заводах производится только бензин высшего экологического класса... Новости компаний
106
16 апреля 2019 11:59
Судьи удовлетворили его иск. Новости компаний
148
16 апреля 2019 11:42
Любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей. Новости компаний
178
15 апреля 2019 18:20
Церемония награждения лауреатов прошла 13 апреля 2019 года в Новосибирске. Новости компаний
219
IT и Коммуникации
15 апреля 2019 18:31Как выбрать усилитель сотовой связи?
Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
54
28 марта 2019 20:02Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью. IT и Коммуникации
172
20 марта 2019 13:40Комплексный интернет-маркетинг - удобно и результативно
Для тех, кто не сталкивался с интернет-маркетингом, не имеет к нему никакого отношения, понимание дел кардинально отличается от реальной картины. IT и Коммуникации
173
Транспорт
16 апреля 2019 12:33
Президент РФ Владимир Путин дал своё согласие на строительство высокоскоростной железной дороги от Москвы до Санкт-Петербурга. Транспорт
187
16 апреля 2019 09:55
Эксперимент планируется провести в 2020 году. Транспорт
197
15 апреля 2019 13:53
После запуска Фрунзенского моста логистика перевозок изменится. Транспорт
203
15 апреля 2019 13:24
Также будут действовать ограничения на некоторых участках дорог. Транспорт
405
Предпринимательство
23 марта 2019 11:32Как открыть свой магазин?
Сегодня о собственном бизнесе мечтает большое количество людей. Причём осуществить эту идею реально. Главное, знать о некоторых нюансах. Предпринимательство
200
25 февраля 2019 19:26Вывески рекламные и их изготовление
Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях. Предпринимательство
263
12 февраля 2019 10:39Обзор рынка металлопроката
Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
281
Видео
15 апреля 2019 11:54
По предварительным данным, водитель "Гранты" не пропустил такси. Происшествия
438
12 апреля 2019 13:50
Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос. Социум
223
12 апреля 2019 13:11
В первую очередь поздравляем нашего земляка, Героя РФ, космонавта Олега Кононенко! Социум
213
11 апреля 2019 13:37
Известно о двух погибших. В мире
296
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
528
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
1092
Фоторепортажи
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
481
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
508
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1234
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1166
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2145
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2469
Мероприятия