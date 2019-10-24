Компания «Хрипунов и К» показала строителям, как добывать грунт для дорог без лицензии
24 октября 2019 12:11
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Строителям вменялось тайное хищение тяжелого суглинка с муниципальной земли, расположенной рядом с улицей Школьная в селе Александровка. В 2018 году, с разрешения минтранса и согласия главы села, вывезенный с площадки грунт использовали для строительства автодороги «Кинель-Черкассы — Хилково — Степановка». Однако лицензии на разработку недр местного значения у «Хрипунова» не было. Уже после сдачи дороги, в 2019 году, Кинель-Черкасский отдел МВД провёл проверку по жалобе районной администрации. В ходе её было установлено, что с участка в Александровке представителем руководства фирмы — неким Сергеем Лященковым — была вывезена 31 тысяча кубометров суглинка. Ущерб РФ от действий предварительно оценили в 4,6 млн рублей.
Но 30 сентября 2019 года уголовное дело в отношении руководства компании прекратили, не найдя в действиях строителей состава какого-либо преступления. «Реализация грунта за деньги не производилась, стоимость грунта не оплачивалась. Грунт перемещен с участка недр местного значения в объект заказчика и теперь является полотном автодороги общего пользования. В самом постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что руководство компании действовало с целью строительства дороги, а не с корыстной целью», — говорится в постановлении о закрытии дела.
Не нашли состава преступления и в том, что у «Хрипунова и К» не было лицензии на разработку земли. «Отсутствие лицензии на добычу недр само по себе не говорит о незаконности их изъятия — лишь о нарушении процедуры оформления разрешительной документации на право пользования. За сам факт отсутствия лицензии предусмотрена административная, а не уголовная ответственность», — гласит постановление.
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