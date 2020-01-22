Компания «АВС» Рафаела Алекяна построит еще одну дорогу в «Южном городе»

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Заказчиком работ выступило «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области. Финансирование планируется осуществлять за счет бюджета Самарской области и муниципального района Волжский.Компания «АВС» принадлежит клявлинскому холдингу «Алекян Билдинг Компани». В прошлом году «АВС» получила подряд на строительство нескольких дорог в шестой очереди «Южного города» за 438 млн рублей. Другие участники рынка взяться за него не рискнули из-за сжатых сроков выполнения. «АВС» зарегистрирована в 2007 году в Самаре. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Владеет компанией Рафаел Алекян (100%). Выручка за 2018 год — 13,6 млн рублей