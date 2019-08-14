Китайская ассоциация растительных масел посетила предприятия Самарской области

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Делегация Ассоциации посетила с визитом Самарскую область, где участники изучили систему приемки и хранения сельхозпродукции на примере Большеглушицкого хлебоприемного предприятия (входит в ГК «НМЖК») и познакомились с фермерским хозяйством Ракитин Алексей Владимирович — давним партнером предприятия.«Наши гости не только изучили техническое оснащение Большеглушицкого элеватора, который в прошлом году реализовал ряд проектов по повышению производительности приемки маслосемян, но и встретились непосредственно с сельхозтоваропроизводителями региона — фермерами Самарской области, которые ежегодно доверяют нам свой урожай», — отметил исполнительный директор АО «Большеглушицкое ХПП» Александр Вениаминович Филиппов.Гости из Китая смогли также прикоснуться к русской культуре и нашим традициям гостеприимства: они попробовали уху из местной рыбы, сваренную на костре, после чего порубили дрова и угостились чаем из настоящего самовара с баранками.Делегация также посетила Нижегородскую площадку НМЖК, где члены делегации приняли участие в обсуждении актуальных вопросов развития сырьевого рынка и новых возможностей сотрудничества. Ранее, в феврале 2019 года, Китайская Национальная ассоциация растительных масел и Масложировой союз России заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве. В состав Национальной ассоциации входят руководители ведущих масложировых предприятий Китая.Визит делегации на предприятия НМЖК — еще один значимый шаг в развитии партнерства с Китаем в области экспорта сельскохозяйственной продукции, что является приоритетным направлением для компании. ГК «НМЖК» является лидером в России по объемам экспорта подсолнечного масла в Поднебесную. Тесные контакты с зарубежными производителями обеспечивают эксклюзивность поставок, благодаря чему ГК «НМЖК» предоставляет сельхозтоваропроизводителям максимально выгодные условия и стабильное сотрудничество.В Самарской области ГК «НМЖК» осуществляет закупку подсолнечника на Большеглушицком ХПП, Пестравском ХПП и Борском элеваторе, сообщает пресс-служба Группы компаний «НМЖК».Фото: пресс-служба Группы компаний «НМЖК»