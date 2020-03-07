Как менялся логотип АвтоВАЗа за 50 лет
7 марта 2020 16:47
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Кому интересно, можете полистать таймлайн развития и полюбоваться, как на ВАЗе уходили от минимализма к модному теперь скевоморфизму для привлечения молодой аудитории.
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