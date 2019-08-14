Эксперты рассказали об урожае меда в 2019 году
14 августа 2019 17:39
140
"Медосбор 2019 года ещё не завершён. Сбором меда в России занимаются около 40 тысяч частных хозяйств, которые никому данные о собранном урожае не сдают, что каждый год затрудняет прогнозирование объема урожая. О ценах на этот урожай можно будет говорить в сентябре", - считает член правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Галаганов.
В 2019 году в ряде регионов РФ была зафиксирована гибель пчел, основной причиной которой, по оценке Минсельхоза, стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов, а также несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей. На конец июля потери составляли около 40 тысяч пчелосемей, чуть менее 1,5% их общего количества в России, заявлял вице-премьер Алексей Гордеев.
"Что касается ситуации с гибелью пчел, мы считаем, что она не окажет влияния на цену меда, так как не носила чрезмерно массовый характер, а потери были зафиксированы вблизи рапсовых и гречишных полей, а это достаточно редкие сорта", - считает Галаганов.
"РНСП отслеживает цены, которые зависят от урожайности медоносов, от погодных условий: если лето холодное, дожди, то объем товарного мёда может быть меньше. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 20 рублей. В прошлом году мед стоил в среднем 450 рублей за килограмм, в этом - 470", - сказал глава РНСП Арнольд Бутов. Он добавил, что ценовая динамика в текущем году является ожидаемой и без отклонений.
Потребление меда в России весьма стабильно, объем поставок на экспорт несущественный, поэтому главный фактор, который влияет на его стоимость - это погодные условия. Они важны на протяжении всего цикла, даже когда пчелосемья только развивается, готовясь к периоду медосбора, говорит Галаганов.
По его словам, сейчас можно лишь говорить о более низком, чем обычно, урожае алтайского гречишного мёда, липового в Башкирии, не лучшая погода во время медосбора была и на Дальнем Востоке. "Тем не менее, я надеюсь, что существенных корректировок не произойдет, и урожай в целом будет соответствовать уровню прошлого года".
"Руспродсоюз" оценивает объем производства меда в РФ в 40 тысяч тонн, что ниже официальной оценки Росстата (65 тысяч тонн). Объем всего рынка - примерно 30 миллиардов рублей, уточнил эксперт.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
14 августа 2019 15:12
Модуль «Малые закупки» призван перевести в цифровую плоскость взаимодействие заказчиков с малым и средним бизнесом. Экономика региона
164
14 августа 2019 11:22
По-настоящему «женской» сферой можно назвать продажи. Экономика региона
199
12 августа 2019 13:50
По словам Андреева, ОЭЗ не устроило качество работ, выполненных подрядчиком. Экономика региона
298
Финансы и Банки
14 августа 2019 17:35Быстрый поиск надежных микрофинансовых организаций
Порой мы сталкиваемся с ситуациями, когда нам срочно требуется определенная сумма денег, которой нет под рукой. И чаще всего мы обращаемся в банки и кредитные... Финансы и Банки
20
13 августа 2019 20:29Биржа криптовалют Binance – особенности
Для того чтобы произвести обмен популярной и востребованной на сегодняшний день криптовалюты, существуют различные криптобиржи. Финансы и Банки
52
13 августа 2019 13:05
Отправить перевод в Сбербанк Онлайн можно на сумму до 150 000 рублей в сутки. Финансы и Банки
206
Строительство
14 августа 2019 10:51
Сейчас происходит регистрация договоров. Строительство
238
13 августа 2019 13:47
Заявление на использование земли под строительство уже подали в городскую администрацию. Строительство
318
13 августа 2019 12:55
На объекте начали разбирать строительный кран. Строительство
275
Материалы и технологии
8 июля 2019 17:17Интересная информация о металлах
Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
170
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
194
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
797
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
565
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1673
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3144
Бизнес
14 августа 2019 17:39
Потребление меда в России весьма стабильно, объем поставок на экспорт несущественный, поэтому главный фактор, который влияет на его стоимость - это погодные... Бизнес
139
14 августа 2019 14:09
Цель визита — обсуждение экспортных возможностей из России в КНР. Бизнес
170
8 августа 2019 14:15
Он должен усовершенствовать цифровую экономику, позволив задействовать устройства "Интернета вещей". Бизнес
512
Новости компаний
14 августа 2019 09:34
Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации делает ставку на среднее управленческое звено в производстве. Новости компаний
161
12 августа 2019 19:45
На первом этапе проекта, в текущем году, оператор подключит к сети передачи данных 276 учреждений. Новости компаний
311
12 августа 2019 11:26
За это время проводилась плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы. Новости компаний
284
9 августа 2019 22:52
Калашников планирует продавать электромобиль только крупным компаниям, в широкую розницу он не поступит. Новости компаний
495
IT и Коммуникации
22 июля 2019 21:24Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы. IT и Коммуникации
126
12 июля 2019 11:32Как вылечить компьютер от вирусов
Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
177
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
372
Транспорт
14 августа 2019 17:33Грузоперевозки и сопровождение международных торговых сделок с группой компаний «Таможенные технологии»
Развитие производственных возможностей нередко выводит компанию на более высокий уровень торговых отношений, в том числе на международном рынке. Транспорт
18
14 августа 2019 13:57
Несовершеннолетних везли из Крыма на Урал. Транспорт
198
14 августа 2019 13:22
Работы на объекте начнут в самое ближайшее время. Транспорт
201
14 августа 2019 13:15
Предположительно, это будут машины, курсирующие по 66 и 67 маршруту. Транспорт
233
Предпринимательство
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
217
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
244
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
266
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
432
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
926
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
528
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
638
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
551
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
461
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
520
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
352
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
536
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
886
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
865
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
802
Мероприятия