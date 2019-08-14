Эксперты рассказали об урожае меда в 2019 году

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"Медосбор 2019 года ещё не завершён. Сбором меда в России занимаются около 40 тысяч частных хозяйств, которые никому данные о собранном урожае не сдают, что каждый год затрудняет прогнозирование объема урожая. О ценах на этот урожай можно будет говорить в сентябре", - считает член правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Галаганов.В 2019 году в ряде регионов РФ была зафиксирована гибель пчел, основной причиной которой, по оценке Минсельхоза, стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов, а также несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей. На конец июля потери составляли около 40 тысяч пчелосемей, чуть менее 1,5% их общего количества в России, заявлял вице-премьер Алексей Гордеев."Что касается ситуации с гибелью пчел, мы считаем, что она не окажет влияния на цену меда, так как не носила чрезмерно массовый характер, а потери были зафиксированы вблизи рапсовых и гречишных полей, а это достаточно редкие сорта", - считает Галаганов."РНСП отслеживает цены, которые зависят от урожайности медоносов, от погодных условий: если лето холодное, дожди, то объем товарного мёда может быть меньше. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 20 рублей. В прошлом году мед стоил в среднем 450 рублей за килограмм, в этом - 470", - сказал глава РНСП Арнольд Бутов. Он добавил, что ценовая динамика в текущем году является ожидаемой и без отклонений.Потребление меда в России весьма стабильно, объем поставок на экспорт несущественный, поэтому главный фактор, который влияет на его стоимость - это погодные условия. Они важны на протяжении всего цикла, даже когда пчелосемья только развивается, готовясь к периоду медосбора, говорит Галаганов.По его словам, сейчас можно лишь говорить о более низком, чем обычно, урожае алтайского гречишного мёда, липового в Башкирии, не лучшая погода во время медосбора была и на Дальнем Востоке. "Тем не менее, я надеюсь, что существенных корректировок не произойдет, и урожай в целом будет соответствовать уровню прошлого года"."Руспродсоюз" оценивает объем производства меда в РФ в 40 тысяч тонн, что ниже официальной оценки Росстата (65 тысяч тонн). Объем всего рынка - примерно 30 миллиардов рублей, уточнил эксперт.