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Новости /  Экономика /  Бизнес  

«Дом у Загородного» рекламируют с нарушением закона

5 февраля 2020 17:54
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Ранее к «Дому у Загородного» уже возникали претензии — по причине качества строительства.
Об этом сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области на своем официальном сайте. 

Реклама размещена в районе улицы Ново-Садовая. «… В рекламном образце был изображен логотип АО «Россельхозбанк»: Льготная ипотека для семей с детьми. Ниже мелким шрифтом были размещены основные ипотечные условия… В данной рекламе в тексте частично отсутствовало наименование лица, оказывающего ипотечные и страховые услуги, что могло ввести в заблуждение потребителей данной рекламной информации. Помимо этого, на официальном сайте жилого комплекса было указано, что услуги оказываются 11 банками, одним из которых является АО «Россельхозбанк» — сообщает антимонопольная служба.

Также ФАС указывает, что указанная в рекламе ипотечная ставка отличается от реальной, что является нарушением закона о рекламе. Поэтому материалы дела были переданы службой для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела в отношении генподрядчика — компании «Стимул».

Напомним, что застройщиком ЖК «Дом у Загородного» является компания «Владимир». «Стимул» является генеральным подрядчиком. Владеет компанией (100%) Марс Бахитов. Ранее к «Дому у Загородного» уже возникали претензии — по причине качества строительства. Так, в 2019 году Государственная инспекция строительного надзора Самарской области в ходе проверки выявила 19 нарушений на объекте Среди них два непосредственно несущих угрозу жизни и здоровья граждан. В июне 2019 года составили проток об административном нарушении, а июле компанию оштрафовали. Но «Стимул» не торопился исправлять нарушения, и в декабре стройнадзор подал иск в арбитражный суд по поводу тех же нарушений. В итоге 10 января 2020 года суд реши оштрафовать компанию на 50 тыс. рублей, передает «СО» ОНЛАЙН



Фото:   «СО» ОНЛАЙН
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