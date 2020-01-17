Делегация региона продолжает работу на международной выставке-ярмарке «Зелёная неделя», которая сегодня открылась в Берлине
17 января 2020 19:35
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В этом году в выставке принимают участие 1810 экспонентов из 72 стран мира. Крупнейшую экспозицию иностранного государства представляет Российская Федерация. 18 регионов и 250 производителей создали единую масштабную российскую экспозицию. Более 10 предприятий Самарской области презентуют на выставке свою продукцию от хлебобулочных, кондитерских, колбасных изделий, бакалеи до сельскохозяйственного оборудования и инновационных технологий.
Сегодня стенд Самарской области посетили делегации министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии, Минсельхоза России, Торгового представительства Российской Федерации в Германии, организаторы и многочисленные гости выставки.
Наибольший интерес у посетителей стенда вызвал инновационный продукт Самарского государственного аграрного университета — интерактивный анатомический 3D-атлас коровы, созданный совместно с Самарским государственным медицинским университетом.
В рамках «Зелёной недели», помимо семинаров, конференций и форумов по обсуждению вопросов сельского хозяйства, производства экологически чистой пищевой продукции, климата, проходят переговоры с потенциальными партнёрами и инвесторами.
Так, состоялась рабочая встреча Виктора Кудряшова с представителями Берлинской Ассоциации «Kompetenzzentrum Grossiedlungen», которая имеет значительный опыт по комплексному преобразованию городских районов массовой застройки, санации и модернизации отдельных жилых домов. Напомним, что скоро будет объявлен конкурс на лучший вариант комплексного развития территории вокруг стадиона «Самара Арена».
Как подчеркнул Виктор Кудряшов, перед Правительством региона губернатором поставлена задача грамотного освоения этой общественно значимой территории, и поэтому привлекаются не только отечественные, но и зарубежные специалисты. Сегодня к участию в конкурсе была приглашена Берлинская Ассоциация. Её руководитель г-н Протц подтвердил высокий интерес к участию в конкурсе. Немецкие партнёры уверены, что Самарская область обладает всеми условиями, чтобы будущий проект стал высокоэффективным для региона.
Кроме того, в рамках бизнес встреч обсуждались вопросы активизации партнёрских отношений между городами Самара (Россия) и Штудгарт (Германия), передает пресс-служба облправительства.
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