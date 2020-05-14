Более 250 предпринимателей СО приняли участие в онлайн-конференции по мерам поддержки бизнеса

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«Нужно сделать так, чтобы сохранялись рабочие места, коллективы, инфраструктура и потенциал бизнеса, чтобы именно сейчас критически не снижалась занятость и предприниматели могли достаточно быстро восстановить свои коллективы, нарастить, нормализовать экономическую жизнь в целом», - отметил Президент страны Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах поддержки граждан и экономики.Меры поддержки предпринимателей в непростое время выработаны как на федеральном, так и на региональном уровне. И главное – грамотно ими воспользоваться.«Те меры, которые приняты государством, регионом, это меры беспрецедентные. Но, конечно же, предпринимателям, людям активным, энергичным, с коммерческой жилкой нельзя сидеть сложа руки. Надо в этот период действовать, надо видеть те возможности, которые даёт государство», - подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.О том, какими мерами поддержки можно воспользоваться, предпринимателям Самарской области рассказывают буквально из первых уст. Поручение проводить встречи в таком формате с представителями отраслевого бизнеса ранее дал глава региона.Экспертами открытой конференции с предпринимателями выступили представители Федеральной налоговой службы, банков, инфраструктуры поддержки бизнеса.Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил: «Помимо постоянной планомерной работы над выработкой новых инструментов поддержки бизнеса в период пандемии, еженедельно мы устраиваем большие открытые онлайн-конференции с бизнесом, на которые зовем всех желающих. В прошлый раз мы привлекали министерство труда Самарской области, сегодня подключили министерство промышленности и торговли, так как именно торговля является одной из наиболее пострадавших отраслей. Важно, чтобы все предприниматели обладали нужной им информацией о мерах поддержки и могли ими пользоваться. Нам такие встречи не менее важны, чем бизнесу, так как по итогам их проведения мы можем оперативно выявлять и исправлять локальные административные недочеты и направлять в федеральный центр наши предложения».Участники онлайн-конференции отмечают, прямой диалог с представителями власти сегодня особенно важен.«У людей в этой ситуации сложился некий страх и некое непонимание, в какую сторону смотреть, на что ориентироваться в плане информации. Очень важно, что первые, действительно первые лица правительства и губернии сами садятся перед компьютером и сами отвечают на все эти насущные вопросы», - считает предприниматель Виктор Ивлев, совладелец ярмарок фермерских продуктов «Вива Ярмарка».Другой предприниматель обратился с просьбой помочь бизнесу, связанному с творчеством. На встрече узнал, на днях на федеральном уровне принято решение включить в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики производство изделий художественных промыслов, а также торговлю через автоматы. Теперь эти предприниматели тоже могут воспользоваться полным перечнем мер господдержки, которые постоянно дополняются. Меры, которые были озвучены президентом Владимиром Путиным в ходе телеобращения 11 мая, значимы для бизнеса – так по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения считает 66% россиян.Следующая встреча с бизнесом состоится уже на следующей неделе. Министерство экономического развития и инвестиций приглашает на нее всех желающих. Анонс предстоящего мероприятия будет выложен на едином портале по поддержке бизнеса mybiz63.ru, передает пресс-служба облправительства.Фото: mybiz63.ru