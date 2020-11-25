Благодаря помощи службы занятости 260 жителей региона открыли собственное дело 

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и региональное правительство создают все необходимые условия для развития малого и среднего бизнеса, увеличения числа людей, занятых в сфере предпринимательства. Глава региона неоднократно подчеркивал, что в области уделяется особое внимание поддержке людей инициативных, готовых реализовывать свои проекты, вносить вклад в будущее экономики.

Служба занятости содействует безработным гражданам в открытии собственного дела. Так, на протяжении 2016-2020 годов в регионе при содействии министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в муниципалитетах было создано 1922 субъекта малого предпринимательства.

У Алексея Горбенко богатый управленческий опыт – возглавлял компанию по транспортной логистике. В начале года предприятие разорилось, и мужчина обратился за помощью в центр занятости Самары. Специалисты помогли ему увидеть перспективы создания своего дела и подготовить бизнес-план, идея которого – изготовление монолитных бетонных лестниц под заказ. Бизнес-план был одобрен комиссией, и начинающему предпринимателю выделили единовременную финансовую помощь на приобретение необходимого оборудования. Стартовый капитал стал первым шагом в построении собственного дела. «Честно, я планировал заниматься своим делом давно и уже знал об этой программе, поэтому и обратился за помощью. Программа помогла закрыть большую часть моих финансовых потребностей», – рассказал Алексей Горбенко.

В рамках программы содействия самозанятости помимо бесплатных консультаций и помощи в составлении бизнес-плана, специалисты службы занятости рассказывают будущим предпринимателям и об основах бизнес-планирования. В текущего году на оказание данной услуги был выделен 21 миллион рублей.

«С начала этого года 260 безработных граждан открыли собственное дело в различных сферах деятельности: от сферы услуг до производства. Помимо единоразовой финансовой поддержки мы возмещаем и расходы на организацию предпринимательской деятельности в виде госпошлины, печати, бланков и других документов», – сообщила главный консультант регионального министерства труда Ирина Данилочкина.

За последние 4 года при содействии службы занятости в регионе создано почти 2 тысячи субъектов малого предпринимательства, что позволило обеспечить занятость безработных граждан на рынке труда, передает пресс-служба облправительства.