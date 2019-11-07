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Скандал с задержанием группы участников продажи земли на улице Водников, 14, тянется с августа 2017 года
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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Бизнесмен Алексей Туренко никак не дождется развязки инициированной им криминальной истории

7 ноября 2019 23:52
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Скандал с задержанием группы участников продажи земли на улице Водников, 14, тянется с августа 2017 года
Громкое дело о взятке за землю на улице Водников, купленную бенефициаром компании «Медитек», опять вернули прокурору — уже во второй раз. Но это решение тоже отменено, передает «СО» ОНЛАЙН.

Скандал с задержанием группы участников продажи земли на улице Водников, 14, тянется с августа 2017 года. На участок претендовал «король медицинских расходников» Алексей Туренко. Подконтрольные ему компании производят пинцеты, шовный материал, системы, бахилы, мочеприемники, резиновые перчатки и фармацевтические спиртосодержащие субстанции.

Бизнес-партнером г-на Туренко по ряду проектов является бенефициар группы компаний «Смарт» Олег Кольцов, имеющий интересы в сфере недвижимости и торговли. Именно Кольцов позиционировался в качестве интересанта покупки участка на улице Водников, 14.

Недвижимость, которая заинтересовала Кольцова и Туренко — нежилое здание и участок земли под ним — на тот момент была муниципальной. Первым заявку на покупку этой недвижимости подал Кольцов, но заявку отклонили. Тогда темой занялся Алексей Туренко — он решил напрямую выйти на руководство ДУИ Самары через бывшую сотрудницу мэрии Юлию Шибаеву. На тот момент она была замужем за известным бизнесменом Игорем Шибаевым и находилась в хороших личных отношениях с замруководителя ДУИ Александром Крючковым. В переговорах также участвовали юрист Туренко Павел Ерошкин и риелтор Руслана Шевцова.

За благополучное разрешение ситуации с покупкой земли посредники запросили 2,5 млн руб. Как только аукцион завершился победой Туренко (он купил землю за половину начальной цены), всех троих посредников задержали и обвинили в посредничестве в передаче взятки неким неустановленным чиновникам ДУИ.

Летом 2018 года дело поступило на рассмотрение судье Самарского райсуда Ольге Кривицкой. Спустя несколько месяцев она вернула дело прокурору для устранения противоречий. Суд усмотрел в действиях Шибаевой признаки более тяжкого состава преступления — мошенничества в особо крупном размере.

В начале 2019 года постановление судьи Кривицкой отменила вышестоящая инстанция, дело опять вернулось в Самарский райсуд и на этот раз попало судье Дмитрию Дерунову. В конце августа 2019 года вновь встал вопрос о переквалификации действий Шибаевой, но судья решил, что утяжелить обвинение имеет смысл всем троим фигурантам. Суд опять вернул дело прокурору.

В конце октября 2019 года это решение прошло апелляционную инстанцию областного суда и снова было отменено. Дело вернулось на новое рассмотрение в суд Самарского района — уже в третий раз. Кому из судей на этот раз достанется честь удовлетворить потерпевшего Алексея Туренко — пока неизвестно. Адвокат Русланы Шевцовой Валерий Лапицкий заявил «СО», что каждая такая отмена и каждый новый пересмотр дела — лишние траты для бюджета. 
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