Бизнес-партнерам Владимира Кошелева все-таки удалось получить часть речки у леса без аукциона

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Свою аргументацию юристы «Надежды» базировали на том, что она зарегистрирована как некоммерческая общественная организация по осуществлению организованного отдыха граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов. Водный кодекс РФ действительно для таких организаций возможность выделения акваторий без аукциона.Правда, как писало ранее «Самарское обозрение», в состав учредителей «Надежды» входят в основном лица, известные как родственники и бизнес-партнеры известного самарского предпринимателя и депутата губдумы Владимира Кошелев (на фото). Большинство из них действительно находятся в преклонном возрасте. Но осталось неясным, готовы ли эти люди организовать на некоммерческой основе отдых на удаленном пляже для других ветеранов и инвалидов или все-таки будут делать это преимущественно в личных целях. На этот момент обратила внимание первая инстанция — областной арбитраж, отказавший «Надежде» в ее претензиях к НВБВУ. В то же время Одиннадцатый апелляционный суд встал на ее сторону.Спорная акватория является частью Саратовского водохранилища близ Новокуйбышевска у заброшенного поселка Кресты. Ранее «Надежде» также удалось получить в аренду сроком на 49 лет лесной участок площадью 2,5 га, который непосредственно прилегает к спорной акватории, и поставить на воде дебаркадер. Это стало дополнительным аргументом для удовлетворения требований НКО.Фото из открытых источников