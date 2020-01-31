Я нашел ошибку
Главные новости: 
Оба заболевших — граждане Китая, первый — в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.
В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая
Все ученики школ, закрытых на карантин, будут получать домашнее задание и смогут обучаться дистанционно.
В целях профилактики простудных заболеваний во всех школах Самарской области вводится карантин
Кроме того, доктора работают с родственниками пациентов, просят их сообщать об изменениях самочувствия или ухудшениях состояния здоровья оперативно.
По поручению Дмитрия Азарова медицинское наблюдение ветеранов ведется на дому
Традиционно конкурс проводится в целях пропаганды лучших практик организации работ в области охраны труда.
Вниманию самарских организаций: начался прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность»
ЧП произошло во время демонтажа, под завалами могут находиться рабочие.
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В ней могут принять все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.
Самара присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»
Глава республики Сергей Аксенов заявил, что Хужина и ее заместительница должны быть уволены.
Глава Керчи во второй раз подала в отставку
В 2019 году жители Самарской области получили 27 979 кредитов на покупку автомобилей.
Самарцы понабрали автокредитов
сегодня  Пятница, 31 января, 17:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/01:
USD 63.04
0.65
EUR 69.42
0.74
Новости /  Экономика /  Бизнес  

Бизнес-партнерам Владимира Кошелева все-таки удалось получить часть речки у леса без аукциона

31 января 2020 14:47
114
Поволжский арбитраж встал на сторону общественной организации «Надежда», которая с 2018 года требует отдать ей в пользование часть реки Сухая Самарка без проведения аукциона.
Поволжский арбитраж встал на сторону общественной организации «Надежда», которая с 2018 года требует отдать ей в пользование часть реки Сухая Самарка без проведения аукциона, передает «СО» ОНЛАЙН. 23 января окружная инстанция в Казани отклонила кассацию по этому делу, поданную Нижне-Волжским бассейновым водным управлением (НВБВУ).

Свою аргументацию юристы «Надежды» базировали на том, что она зарегистрирована как некоммерческая общественная организация по осуществлению организованного отдыха граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов. Водный кодекс РФ действительно для таких организаций возможность выделения акваторий без аукциона.

Правда, как писало ранее «Самарское обозрение», в состав учредителей «Надежды» входят в основном лица, известные как родственники и бизнес-партнеры известного самарского предпринимателя и депутата губдумы Владимира Кошелев (на фото). Большинство из них действительно находятся в преклонном возрасте. Но осталось неясным, готовы ли эти люди организовать на некоммерческой основе отдых на удаленном пляже для других ветеранов и инвалидов или все-таки будут делать это преимущественно в личных целях. На этот момент обратила внимание первая инстанция — областной арбитраж, отказавший «Надежде» в ее претензиях к НВБВУ. В то же время Одиннадцатый апелляционный суд встал на ее сторону.

Спорная акватория является частью Саратовского водохранилища близ Новокуйбышевска у заброшенного поселка Кресты. Ранее «Надежде» также удалось получить в аренду сроком на 49 лет лесной участок площадью 2,5 га, который непосредственно прилегает к спорной акватории, и поставить на воде дебаркадер. Это стало дополнительным аргументом для удовлетворения требований НКО. 



Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Экономика региона
31 января 2020  13:46
К многочисленным уголовным делам вокруг «Тольяттиазота» добавилась новая статья о даче взятке в особо крупном размере (1,2 млн $)
К многочисленным уголовным делам вокруг «Тольяттиазота» добавилась новая статья о даче взятке в особо крупном размере (1,2 млн $)
По версии следствия, подозреваемые намеревались дать взятку судьям Верховного суда (ВС) РФ за отмену решения о взыскании с ТОАЗ налоговых недоимок. Экономика региона
151
31 января 2020  13:30
Россиянам стали отказывать в небольших кредитах
Россиянам стали отказывать в небольших кредитах
Раньше на эти деньги граждане могли дотянуть до зарплаты.  Экономика региона
114
31 января 2020  13:19
Дмитрий Азаров с рабочим визитом посещает Нижний Новгород
Дмитрий Азаров с рабочим визитом посещает Нижний Новгород
Губернатор проведёт ряд встреч, посвящённых развитию социально-экономических связей Самарской области. Экономика региона
135
Весь список
Финансы и Банки
31 января 2020  15:42
Жигулевск занял 9 строку в рейтинге городов с наибольшим приростом доли карточных платежей в рейтинге Сбербанка, показав + 6,9 п.п. год к году.
Жигулевск вошел в топ-10 городов по приросту доли карточных платежей в рейтинге Сбербанка
Жигулевск занял 9 строку в рейтинге городов с наибольшим приростом доли карточных платежей в рейтинге Сбербанка, показав + 6,9 п.п. год к году.  Финансы и Банки
91
30 января 2020  22:46
Механизм будет реализован в Системе быстрых платежей.
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Механизм будет реализован в Системе быстрых платежей.  Финансы и Банки
250
30 января 2020  15:28
Сбербанк уделяет особое внимание трудоустройству и развитию молодых специалистов.
Сбербанк вошел в пятерку лучших работодателей для студентов
Сбербанк уделяет особое внимание трудоустройству и развитию молодых специалистов.  Финансы и Банки
323
Весь список
Строительство
30 января 2020  20:25
Деньги, выделенные СОФЖИ и «Евроальянсу», разошлись на фирмы-«помойки».
Интересные обстоятельства расходования субсидий, выделенных СОФЖИ и «Евроальянсу» выявили следователи
Деньги, выделенные СОФЖИ и «Евроальянсу», разошлись на фирмы-«помойки». Строительство
317
29 января 2020  18:36
Открытие Самарского филиала Государственной Третьяковской галереи - все ближе и ближе.
На Фабрике-кухне в ближайшее время приступят к ремонтно-реставрационным работам
Открытие Самарского филиала Государственной Третьяковской галереи - все ближе и ближе.  Строительство
295
29 января 2020  12:17
Дольщики Димитрова 74А в Самаре примут решение о реализации механизма достройки объекта на общем собрании
Дольщики Димитрова 74А в Самаре примут решение о реализации механизма достройки объекта на общем собрании
История долгостроя началась в 2004 году. Строительство
256
Весь список
Материалы и технологии
30 января 2020  09:43
Насосное оборудование: как выбрать и где купить?
 Насосное оборудование является одним из основных и одним из самых популярных видов оборудования, которое используется практически повсеместно. Материалы и технологии
41
29 января 2020  10:25
Как выбрать клей для дерева?
 Расценивая всё многообразие общедоступных клеевых материалов, зачастую бывает сложно понять какой суперклей лучше подобрать для определенной работы с... Материалы и технологии
47
25 декабря 2019  16:25
Емкости металлические и их особенности
Емкости металлические и их особенности
 Само слово емкость ассоциируется у каждого человека с каким-то сосудом, в котором можно что-либо хранить.  Материалы и технологии
272
Весь список
Налоги
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
119
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
843
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1395
Весь список
Бизнес
31 января 2020  14:47
Поволжский арбитраж встал на сторону общественной организации «Надежда», которая с 2018 года требует отдать ей в пользование часть реки Сухая Самарка без проведения аукциона.
Бизнес-партнерам Владимира Кошелева все-таки удалось получить часть речки у леса без аукциона
Поволжский арбитраж встал на сторону общественной организации «Надежда», которая с 2018 года требует отдать ей в пользование часть реки Сухая Самарка без... Бизнес
113
30 января 2020  18:37
На совещании рабочей группы по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории СО подвели итоги за 2019.
Показатели по имущественной поддержке предпринимателей СО в 2019 году перевыполнены
На совещании рабочей группы по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории СО подвели итоги за 2019.  Бизнес
262
28 января 2020  23:13
Пока Евгений Вагнер сидит в СИЗО, его компания продолжает работать с бюджетом.
Арест главы СК «Евроальянс», похоже, никак не повлиял на его бизнес
Пока Евгений Вагнер  сидит в СИЗО, его компания продолжает работать с бюджетом. Бизнес
324
Весь список


Новости компаний
30 января 2020  15:19
Все пассажирские поезда внутри обрабатываются дезинфицирующими средствами.
Пассажиры могут вернуть билеты в Китай, оформленные в кассах РЖД, без взимания дополнительных сборов
Все пассажирские поезда внутри обрабатываются дезинфицирующими средствами.   Новости компаний
296
30 января 2020  12:05
Нестле пожаловалось на шоколадки, выпускаемые в Жигулевске
«Нестле» пожаловалось на шоколадки, выпускаемые в Жигулевске
   ФАС России выявила нарушение закона о защите конкуренции в действиях ООО «Лукаморье». Новости компаний
368
29 января 2020  12:28
ООО СамРЭК-Эксплуатация исполнилось семь лет
ООО «СамРЭК-Эксплуатация» исполнилось семь лет
Общая протяженность эксплуатируемых сетей теплоснабжения составляет 306,1 км.  Новости компаний
192
28 января 2020  23:21
Минкомсвязь оценит возможность внедрения в России технологии «цифровой подписи» для верификации звонящих абонентов. Крупнейшие операторы отнеслись к инициативе неоднозначно.
Минкомсвязь оценит новые меры для борьбы с телефонным спамом
Минкомсвязь оценит возможность внедрения в России технологии «цифровой подписи» для верификации звонящих абонентов.  Новости компаний
297
Весь список
IT и Коммуникации
30 января 2020  09:42
Как выбрать прокси-сервер?
 С помощью прокси-сервера можно неплохо заработать и приэтом в значительной степени продвинуть собственный бизнес. IT и Коммуникации
69
22 января 2020  07:49
Создаем слайд-шоу из фотографий
Создаем слайд-шоу из фотографий
  IT и Коммуникации
72
15 января 2020  20:08
Чехлы для смартфонов, которые подойдут активным людям
 Хорошо, когда чехол крепко держится, но не сдавливает и при этом не сползает на влажной коже и не царапает ее своим креплением, не растягивается от... IT и Коммуникации
102
Весь список
Транспорт
31 января 2020  13:34
В Самаре планируют запустить автобусы от Красной Глинки до Самара Арены
В Самаре планируют запустить автобусы от Красной Глинки до «Самара Арены»
 Пока не названы конкретные даты. Транспорт
106
31 января 2020  11:58
В Самаре самым продаваемым автомобилем в 2019 году стал Lada Priora
В Самаре самым продаваемым автомобилем в 2019 году стал Lada Priora
Средняя цена автомобиля на вторичном рынке по стране составила 412 тыс. рублей. Транспорт
140
31 января 2020  10:57
Определены дачные маршруты в Самаре на будущий сезон На дачи автобусы будут ходить в городе с мая по октябрь.
Определены дачные маршруты в Самаре на будущий сезон
На дачи автобусы будут ходить в городе с мая по октябрь. Транспорт
158
31 января 2020  10:39
В какую сумму Самаре обходится спасение Пассажиравтотранса
В какую сумму Самаре обходится спасение «Пассажиравтотранса»
Чиновники хотят вернуть к работе муниципального перевозчика. Транспорт
159
Весь список
Предпринимательство
17 декабря 2019  21:23
Выгодные займы под залог ПТС от компании
Выгодные займы под залог ПТС от компании "Автозайм"
 Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
211
16 декабря 2019  09:25
Крышная установка – особенности
 Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является  изготовление крышной установки .  Предпринимательство
257
11 декабря 2019  11:31
Какие диспенсеры для бумажных полотенец выбрать для кафе и ресторанов
Какие диспенсеры для бумажных полотенец выбрать для кафе и ресторанов
 Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов).  Предпринимательство
200
Весь список
Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
498
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2072
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
776
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1734
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1393
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
970
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
989
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1459
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1526
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1804
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2923
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3484
Весь список

Мероприятия
Самара танцует рок-н-ролл!
В Шентале полицейские провели акцию «Стань Заметнее63»
День российского сурка отметят в Самарском зоопарке
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные