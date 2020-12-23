Бизнес может перейти на патентную систему

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22 декабря под председательством Геннадия Котельникова состоялось заседание Самарской Губернской Думы, в котором приняли участие первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, представители Правительства региона, областной прокуратуры, Счётной палаты, другие приглашённые.

В рамках работы над налоговым законодательством депутаты приняли Закон Самарской области «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Самарской области «О патентной системе налогообложения на территории Самарской области», внесённый фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе.

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин рассказал, что с 1 января 2021 года прекращает действие единый налог на вменённый доход (ЕНВД), который на сегодняшний день используют почти 46 тысяч самарских предпринимателей: это бизнес в сфере стационарной и нестационарной торговли, сферы перевозок и бытовых услуг и др. 46 тысяч налогоплательщиков оказались в ситуации экономической неопределённости и должны до конца года выбрать новый налоговый режим.

Вместе с тем сегодня как никогда важно принятие решений, направленных на снижение нагрузки на малый бизнес, а также на упрощение порядка исчисления и уплаты налогов. Проанализировав ситуацию, депутаты фракции вышли с предложением внести изменения в действующий Закон, которые расширяют перечень видов предпринимательской деятельности, попадающих под действие Закона, до 82 видов. Таким образом, перейти на патентную систему налогообложения смогут все предприниматели, которые сейчас применяют ЕНВД. Это позволит снизить налоговую нагрузку на малый бизнес и упростить процедуру расчета налогов.

Кроме того, предприниматели могут воспользоваться правом с 1 января 2021 года уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на страховые взносы. То есть для многих это станет не просто заменой режима, но и реальной возможностью оптимизировать свои налоги.

Также по аналогии с федеральным законодательством предлагается повысить порог ограничения площадей в отношении розничной торговли через объекты стационарной торговой сети и оказания услуг общественного питания через объекты организации общественного питания с 50 до 150 кв. м.

«Это серьезный и очень важный шаг к стабилизации экономики, который ждёт от нас предпринимательское сообщество» - подытожил Александр Живайкин.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Михаил Маряхин отметил, что фракция «Справедливая Россия» поддерживает предложенную инициативу, и задал вопрос в адрес Правительства Самарской области: «На сколько уменьшится объём налоговых платежей для бизнеса?»

Вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов пояснил, что по предварительным подсчётам налоговая нагрузка на предприятия общественного питания может снизиться на 5-10%. По другим видам деятельности, которые упомянуты в Законе, снижение может достигать от 30 до 50%.

Немаловажно и то, что патентная система налогообложения предусматривает максимально упрощённый порядок отчётности предпринимателей.

Виктор Кудряшов отметил, что сейчас 4800 индивидуальных предпринимателей работают с использованием патента. А благодаря принятию этого законопроекта их количество увеличится до 15,5 тысяч как минимум.

Депутат Владимир Дуцев добавил, что принятые изменения дадут право применять патентную систему налогообложения почти 90% предпринимателей, занятых в торговле.

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Габибулла Хасаев рассказал, что инициатива нашла поддержку у членов комитета, также была проведена работа с муниципальными образованиями, от всех городских округов получена поддержка на данный законопроект.

Виктор Кудряшов отметил: «Депутаты приняли важное решение для развития предпринимательства. Патентная система налогообложения, которая распространяется более чем на 80 видов деятельности, является наиболее удобной для бизнеса. Она выгодна и даёт возможность сократить налоговые платежи на 10-15%».

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников рассказал: «Поддержка мало и среднего бизнеса особенно актуальна сейчас, в период пандемии: и депутаты, и Правительство ведут большую работу в этом направлении. Мы приняли Закон, который направлен как раз на уменьшение налоговой нагрузки, обеспечение благоприятных условий для регистрации и работы бизнеса. Переход на патентную систему даст много плюсов и поможет поддержать предпринимателей».

Также в числе бюджетных вопросов был принят Закон Самарской области «Об основах инициативного бюджетирования в Самарской области», внесённый фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Закон закрепляет механизм поддержки инициатив местного сообщества для решения проблем местного значения. Это подкреплено финансированием их областного бюджета. При этом выбор проектов и предоставление государственной поддержки будет осуществляться на конкурсной основе.

В целом предусматривается три источника финансирования: вклад со стороны жителей или социально ответственного бизнеса, средства местного бюджета и средства областного бюджета. При этом, чем больше вклад граждан, тем больше коэффициент софинансирования из местного и областного бюджетов.

Как подчеркнул Габибулла Хасаев: «Создаются хорошие возможности для развития инициатив и управленческий сигнал для глав муниципальных образований в организации местного самоуправления».

Геннадий Котельников прокомментировал: «Инициативное бюджетирование – это важное и нужное направление. Важное для каждого жителя, для всей страны в целом».

В рамках социального блока вопросов принят Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области», внесённый Губернатором Самарской области.

Документ подготовлен в целях поддержки отдельных категорий граждан, а именно: ветеранов труда РФ и Самарской области, тружеников тыла, репрессированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

В связи с предстоящей в январе 2021 года индексацией пенсий неработающих граждан на 6,3%, около 22,5 тысяч пенсионеров могут утратить право на получение ежемесячных денежных выплат. Чтобы такого не произошло, законопроектом предлагается повысить на такую же величину и критерий нуждаемости: с 23 075 до 24 529 рублей. Это позволит региональным льготникам сохранить право на получение мер социальной поддержки в течение следующего года. Дополнительного финансирования для реализации Закона не потребуется: оно будет осуществлено в пределах общего объёма бюджетных ассигнований профильного министерства.

Депутаты приняли Закон Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области», который актуализирует и уточняет отдельные положения Закона.

В 2020 году из областного бюджета были выделены средства для обеспечения жильём 161 труженика тыла. Для исполнения поручения Губернатора Самарской области об обеспечении всех стоящих на учёте тружеников тыла во втором квартале 2020 года выделены дополнительно средства для обеспечения жильём 139 граждан.

Принят Закон Самарской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Самарской области «Об организации дорожного движения на территории Самарской области», который уточняет полномочия отраслевых органов исполнительной власти Самарской области по согласованию проектов организации дорожного движения, разрабатываемых для автомобильных дорог местного значения.

Принятый Закон Самарской области «О внесении изменений в статьи 6 и 24 Закона Самарской области «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», предусматривает дополнение процедурой определения и изменения размера предельной стоимости, порядком определения необходимого размера предельной стоимости, возможность привлечения экспертных организаций, осуществляющих деятельность в сфере ценообразования в строительстве.

В ходе обсуждения этого вопроса заместитель Председателя Самарской Губернской Думы Александр Степанов высказал пожелание о повышении эффективности работы регионального Фонда капитального ремонта.

Также на заседании Думы выступили представители региональных отделений политических партий, не представленных в Самарской Губернской Думе, о законодательном регулировании социально-экономического развития Самарской области.

Председатель Совета регионального отделения в Самарской области политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные» Олег Комаров актуализировал задачу охраны окружающей среды, заботы об экологии. Было высказано предложение о создании региональной программы «Чистый воздух», а также о разработке нормативных правовых актов, направленных на сохранение водных объектов, противодействие загрязнению Волги, организацию раздельного сбора мусора.

Представитель регионального отделения в Самарской области политической партии «Демократическая партия Россия» Григорий Еремеев в своём выступлении сделал акцент на необходимости усиления борьбы с коррупцией? сообщает Самарская Губдума.

Фото: Pixabay.com