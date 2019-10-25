«Берег» нагружают проблемами
25 октября 2019 22:29
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Как ранее писало «СО» ОНЛАЙН, у одного из крупнейших региональных игроков строительного рынка — группы компаний «Берег» — заканчиваются свободные площади для реализации проектов. Участники рынка уже говорят о том, что к концу года «Берег» завершит работы на своем последнем объекте — ЖК «Ливерпуль».
Фото: sferi63.ru/ «СО» ОНЛАЙН
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