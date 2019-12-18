АвтоВАЗ объявил об открытии первого дилерского центра в Бишкеке
18 декабря 2019 22:31
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Помимо этого, в 2019 году АвтоВАЗ открыл новые дилерские центры в Азербайджане, Беларуси, Узбекистане, Монголии и в Боливии. Ранее АвтоВАЗ уже располагал собственной сервисно-сбытовой компанией в Бишкеке — ОАО «Тянь-Шань Лада». Однако в какой-то момент она перестала быть вазовской структурой, превратившись в принадлежащее группе физических лиц ОАО «КыргызАвтоВАЗ».
«Азиамоторс», если верить информации компании, также частная фирма, с «АвтоВАЗом» никак не связанная отношениями собственности. Это мультибрендовый автоторговец, продвигающий на рынке Кыргызстана продукцию. концернов Volkswagen AG, Daimler AG, Hyundai Motor Company, Renault Group. В 2018 году Азиамоторс стала и официальным импортером «АвтоВАЗа».
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