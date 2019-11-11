Александр Швидак пытается подключиться к банкротству бизнесмена Вадима Егиазарова с долгом в размере 40 млн рублей
11 ноября 2019 23:13
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Сближение наследника самарской подшипниковой империи «СПЗ-групп» Александра Швидака и бенефициара санкт-петербургского холдинга «СП-Секьюритиз» Вадима Егиазарова началось в 2002 году.
Егиазаров помог семье Швидака консолидировать крупнейшее предприятие группы — Самарский подшипниковый завод. Полная интеграция бизнесов стартовала после смерти основателя «СПЗ-групп» Игоря Швидака. В бизнес-сообществе считали, что именно Егиазаров играл в тандеме первую скрипку.
Партнер помог Швидаку-младшему вывести совместный бизнес на новый уровень. Помимо собственно подшипникового производства в холдинг влились производственные, энергетические, коммунальные, девелоперские активы. Все это делалось благодаря привлечению заемных ресурсов. В первую очередь — от контролируемого все теми же Егиазаровым и Швидаком санкт-петербургского Балтинвестбанка.
Выстроенная схема посыпалась после краха БИБа, в котором стартовал процесс санации. После потери основного финансового партнера посыпались и остальные бизнес-проекты, большинство которых сейчас находятся в процессе банкротства. Вслед за бизнесом в банкротство отправились и его бенефициары. Всего предприятия Швидака-Егиазарова оставили после себя долгов на десятки миллиардов рублей, а пострадавшими оказался ряд федеральных и региональных банков.
Изначально партнеры пытались урегулировать отношения с кредиторами. Причем, по информации «СО», в переговорном процессе солировал Егиазаров, в то время как Швидак занимал в основном пассивную позицию. И чем больше в тупик заходили переговоры с кредиторами, тем меньше единства наблюдалось в тандеме бывших бенефициаров Балтинвестбанка.
Если процесс банкротства Егиазарова добрался уже до стадии реализации имущества, то Швидаку пока удается договариваться о реструктуризации долгов с многочисленными кредиторами.
Осенью 2019 года отношения партнеров вышли в плоскость публичного конфликта. Александр Швидак лично включился в банкротство Егиазарова, пытаясь попасть в его реестр. С соответствующим заявлением он обратился 29 октября 2019 года.
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