Я нашел ошибку
Главные новости: 
Спустя час после запуска SpaceX подтвердила, что все спутники доставлены на расчетную орбиту.
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Происходящее наглядно демонстрирует разлад между партнерами, задолжавшими в общей сложности кредиторам десятки миллиардов рублей.
Александр Швидак пытается подключиться к банкротству бизнесмена Вадима Егиазарова с долгом в размере 40 млн рублей
Кузнецова рассказала о состоянии мальчика после падения из окна в Москве
Также Лазареву обязали выполнять
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
К повышению цен стоит быть готовыми. Лайф рассказывает, как свести затраты к минимуму.
Аналитики предрекают взрывной рост цен на сотовую связь в 2020 году. Что делать?
В отсутствие горкома как такового, областной комитет получает возможность продвинуть на свободное место того кандидата, которого посчитает нужным.
Коммунисты сделали вакантным место кандидата в депутаты губдумы в первой тройке будущих выборов
Глава региона провел оперативное совещание с членами правительства и главами муниципалитетов в режиме ВКС.
Дмитрий Азаров раскритиковал руководителей министерств и подразделений за снижение качества работы с обращениями граждан в сети интернет
На 1 месте - португальская
Пляжные "Крылья Советов" в ТОП-30 мирового рейтинга
сегодня  Вторник, 12 ноября, 02:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/11:
USD 63.91
0.18
EUR 70.48
0.06
Новости /  Экономика /  Бизнес  

Александр Швидак пытается подключиться к банкротству бизнесмена Вадима Егиазарова с долгом в размере 40 млн рублей

11 ноября 2019 23:13
123
Происходящее наглядно демонстрирует разлад между партнерами, задолжавшими в общей сложности кредиторам десятки миллиардов рублей.
Происходящее наглядно демонстрирует разлад между партнерами, задолжавшими в общей сложности кредиторам десятки миллиардов рублей, передает «СО» ОНЛАЙН.

Сближение наследника самарской подшипниковой империи «СПЗ-групп» Александра Швидака и бенефициара санкт-петербургского холдинга «СП-Секьюритиз» Вадима Егиазарова началось в 2002 году.

Егиазаров помог семье Швидака консолидировать крупнейшее предприятие группы — Самарский подшипниковый завод. Полная интеграция бизнесов стартовала после смерти основателя «СПЗ-групп» Игоря Швидака. В бизнес-сообществе считали, что именно Егиазаров играл в тандеме первую скрипку.

Партнер помог Швидаку-младшему вывести совместный бизнес на новый уровень. Помимо собственно подшипникового производства в холдинг влились производственные, энергетические, коммунальные, девелоперские активы. Все это делалось благодаря привлечению заемных ресурсов. В первую очередь — от контролируемого все теми же Егиазаровым и Швидаком санкт-петербургского Балтинвестбанка.

Выстроенная схема посыпалась после краха БИБа, в котором стартовал процесс санации. После потери основного финансового партнера посыпались и остальные бизнес-проекты, большинство которых сейчас находятся в процессе банкротства. Вслед за бизнесом в банкротство отправились и его бенефициары. Всего предприятия Швидака-Егиазарова оставили после себя долгов на десятки миллиардов рублей, а пострадавшими оказался ряд федеральных и региональных банков.

Изначально партнеры пытались урегулировать отношения с кредиторами. Причем, по информации «СО», в переговорном процессе солировал Егиазаров, в то время как Швидак занимал в основном пассивную позицию. И чем больше в тупик заходили переговоры с кредиторами, тем меньше единства наблюдалось в тандеме бывших бенефициаров Балтинвестбанка.

Если процесс банкротства Егиазарова добрался уже до стадии реализации имущества, то Швидаку пока удается договариваться о реструктуризации долгов с многочисленными кредиторами.

Осенью 2019 года отношения партнеров вышли в плоскость публичного конфликта. Александр Швидак лично включился в банкротство Егиазарова, пытаясь попасть в его реестр. С соответствующим заявлением он обратился 29 октября 2019 года. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
11 ноября 2019  12:58
В Самарской области растут объемы экспорта водным транспортом
В Самарской области растут объемы экспорта водным транспортом
Одновременная отгрузка зерна на два зерновоза в этом сезоне первая. Экономика региона
207
11 ноября 2019  12:47
Из-за роста цен россияне переходят с овощей на крупу
Из-за роста цен россияне переходят с овощей на крупу
Производители пока тенденцию не замечают и продолжают наращивать выпуск овощей, чтобы замещать импорт. Экономика региона
237
10 ноября 2019  11:38
Стало известно, какие зарплаты будут у сотрудников Самара Арены
Стало известно, какие зарплаты будут у сотрудников «Самара Арены»
Стадион готовят к передаче в собственность области. Экономика региона
401
Весь список
Финансы и Банки
11 ноября 2019  11:32
Сбербанк доставит продукты вам домой в 31 городе России
Сбербанк доставит продукты вам домой в 31 городе России
СберМаркет — новый сервис покупки продуктов и товаров первой необходимости с полок магазинов. Финансы и Банки
221
8 ноября 2019  12:37
11 и 12 ноября Сбербанк проводит Зелёный день — самый выгодный день в году
11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день» — самый выгодный день в году
В акции представлено более 10 000 выгодных предложений от банка, компаний экосистемы Сбер и более 150 партнеров. Финансы и Банки
334
8 ноября 2019  03:51
Как проверить транзакции биткоина
 Сейчас уже довольно привычным становится в финансовом мире расплачиваться биткоинами. Но, вот как проверить транзакции, не очень ясно.    Финансы и Банки
51
Весь список
Строительство
11 ноября 2019  13:22
В Самаре на улице Самарской выроют огромный котлован
В Самаре на улице Самарской выроют огромный котлован
Будет вестись строительство метро. Строительство
440
7 ноября 2019  14:01
Компании «Империя» не позволили строить высотки в Промышленном районе Самары
Компании «Империя» не позволили строить высотки в Промышленном районе Самары
Речь идет о земельном участке площадью 36 тыс. кв. м в границах улиц Вольской, Воронежской, Свободы и Калинина. Строительство
509
5 ноября 2019  12:29
В Самаре никак не могут открыть построенный 5 лет назад каток "МТЛ-Арена 2"
Сейчас проводятся инженерно-геологические изыскания на территории. Строительство
243
Весь список
Материалы и технологии
2 ноября 2019  18:00
Применение мрамора
 Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
57
1 ноября 2019  17:50
В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
 В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала.  Материалы и технологии
61
22 октября 2019  21:23
Установочное кольцо
Установочное кольцо
 Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
95
Весь список
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
268
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
894
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1929
Весь список
Бизнес
11 ноября 2019  23:13
Происходящее наглядно демонстрирует разлад между партнерами, задолжавшими в общей сложности кредиторам десятки миллиардов рублей.
Александр Швидак пытается подключиться к банкротству бизнесмена Вадима Егиазарова с долгом в размере 40 млн рублей
Происходящее наглядно демонстрирует разлад между партнерами, задолжавшими в общей сложности кредиторам десятки миллиардов рублей.   Бизнес
122
11 ноября 2019  18:15
Что касается участников рынка, то лидерство по-прежнему за тольяттинским АвтоВАЗом.
Авторынок продолжает падение
Что касается участников рынка, то лидерство по-прежнему за тольяттинским АвтоВАЗом.  Бизнес
168
8 ноября 2019  22:53
С 2016 года местные предприниматели отстаивают собственный проект планировки и межевания территории на улицы Алма-Атинской, который бы узаконил постройки.
Место «Встречи» изменить можно — предприниматели с Алма-Атинской прикрывают свои тылы
С 2016 года местные предприниматели отстаивают собственный проект планировки и межевания территории на улицы Алма-Атинской, который бы узаконил постройки.   Бизнес
534
Весь список


Новости компаний
11 ноября 2019  22:12
К повышению цен стоит быть готовыми. Лайф рассказывает, как свести затраты к минимуму.
Аналитики предрекают взрывной рост цен на сотовую связь в 2020 году. Что делать?
К повышению цен стоит быть готовыми. Лайф рассказывает, как свести затраты к минимуму.   Новости компаний
125
11 ноября 2019  11:54
Самарский Космопорт может закрыться из-за отсутствия воды
Самарский «Космопорт» может закрыться из-за отсутствия воды
"ПДК" потребовало признать водопровод под ним самовольной постройкой. Новости компаний
5528
11 ноября 2019  11:41
В рамках фестиваля #ВместеЯрче в Самарских сетях прошел день открытых дверей
В рамках фестиваля #ВместеЯрче в «Самарских сетях» прошел день открытых дверей
Студенты 3 курса электротехнического факультета СамГТУ и гости познакомились с историей компании. Новости компаний
186
11 ноября 2019  11:18
Мэр Рубцовска о переходе города к альткотельной: Мы ушли от края пропасти
Мэр Рубцовска о переходе города к «альткотельной»: «Мы ушли от края пропасти»
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что вопрос внедрения альткотельной сегодня изучают 25 городов. В их числе Самара, Тольятти и Новокуйбышевск. Новости компаний
235
Весь список
IT и Коммуникации
23 октября 2019  23:55
Индивидуальные IP адреса – особенности
 Индивидуальные прокси востребованы и популярны. На сайте  proxyline.net  вы сможете купить или арендовать на выгодных условиях индивидуальный анонимный IP... IT и Коммуникации
93
21 октября 2019  23:35
Виды и особенности чехлов для iPhone
 Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона.  IT и Коммуникации
113
20 октября 2019  10:37
Видеорекламма на YouTube – особенности
Видеорекламма на YouTube – особенности
 Также, как и классическая видеореклама, онлайн видео используют для того, чтобы формировать узнаваемость бренда и осуществлять успешно продвижение товаров, а... IT и Коммуникации
112
Весь список
Транспорт
11 ноября 2019  17:00
С целью наибольшего охвата социально значимых объектов для жителей поселка им. Шмидта.
По просьбам жителей поселка им. Шмидт изменена трасса следования автобусов по маршруту № 3
С целью наибольшего охвата социально значимых объектов для жителей поселка им. Шмидта.  Транспорт
206
10 ноября 2019  11:18
Аккуратных водителей будут поощрять
Аккуратных водителей будут поощрять
Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.  Транспорт
375
8 ноября 2019  10:34
Сегодня начинается продажа железнодорожных билетов в Крым
Сегодня начинается продажа железнодорожных билетов в Крым
  Сегодня начинается продажа железнодорожных билетов в Крым Перевозки начнутся с 23 декабря. Транспорт
206
8 ноября 2019  09:46
В Самаре закрывается переправа Самара-Ширяево
В Самаре закрывается переправа Самара-Ширяево
Добраться по Волге из Самары можно будет только в село Рождествено. Транспорт
250
Весь список
Предпринимательство
4 октября 2019  15:17
Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
 Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
185
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
342
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
620
Весь список
Видео
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
480
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
618
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
444
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
320
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
393
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
527
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
407
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1442
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2041
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1392
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1691
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1864
Весь список

Мероприятия
Михаил Ратманов посетил Кинельскую центральную районную больницу
Активисты акции «Подари Аленький цветочек» и артисты молодежного театра Самарского института культуры подарят самарцам цветы
Стартует новый туристический проект «Яркие выходные в Самаре: поезд в Рождество»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные