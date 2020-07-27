В Самарском регионе в августе стартует бесплатный обучающий курс для самозанятых «Шаг к бизнесу»

Как упаковать свой проект в успешное дело жизни? Как правильно вести деятельность и опитимизировать расходы? Как получать легальный доход до 550 тысяч и не потратить ни рубля своих денег?
В августе 2020 в рамках нацпроекта по поддержке бизнеса в Самарском регионе стартует бесплатный уникальный обучающий курс «Шаг к бизнесу» для предпринимателей, которые хотят зарабатывть на своем деле. Его участники смогут:
— Упаковать свою идею в проект
— Узнать о полезных и доступных инструментах господдержки бизнеса
— Повысить доходность своего дела, наладить постоянный поток клиентов и выстроить план продаж
— Эффективно работать в налоговом статусе «самозанятый»
— Прокачаете предпринимательские скилы с лучшими экспертами
Курс — это, своего рода, пошаговая инструкция для тех, кто хочет стать профессионалом в своём деле
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