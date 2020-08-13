В Самарской области предприниматели до 15 августа могут оформить субсидию на дезинфекцию

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Малый и средний бизнес, а также социально-ориентированные некоммерческие организации могут получить компенсацию за проведение дезинфекционных мероприятий.Новые требования со стороны Роспотребнадзора по обработке помещений, обеспечению безопасности персонала и посетителей, накладывают дополнительную финансовую нагрузку на предприятия и организации, пострадавшие в период пандемии и ограничительных мер.Решение поддержать предпринимателей и СОНКО было принято на федеральном уровне – с 15 июля по 15 августа они могут оформить заявку и получить субсидию на дезинфекцию. Она предусмотрена для субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых предполагает тесный и длительный контакт персонала и посетителей.На эту меру могут претендовать предприятия в физкультурно-оздоровительной сфере, отели и гостиницы, дополнительного образования, предоставления бытовых услуг (стирка и химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Субсидия также рассчитана на СОНКО в сфере дополнительного образования.Индивидуальные предприниматели, у которых нет сотрудников, получат по 15 тысяч. При наличии наемных работников также предусмотрено 6,5 тысяч рублей на каждого штатного сотрудника, числившегося в организации в мае 2020 года.По словам руководителя салона красоты «Назаров и Маслов» Игоря Маслова, строгого соблюдения санитарных норм в салоне придерживались и до пандемии. «У нас всегда работали рециркуляторы воздуха, всегда выполнялась пятиступенчатая обработка инструментов. Сейчас мы максимально усилили эти меры, а значит выросли и затраты на дезинфекционные средства, расходники, - рассказал предприниматель. - В этот период субсидия на дезинфекцию оказалась ощутимой помощью. К тому же оформить ее довольно просто – деньги нам перечислили спустя три дня после подачи документов».Для того, чтобы получить субсидию, достаточно направить электронное заявление в налоговый орган, либо подать его через личный кабинет налогоплательщика. Ход рассмотрения заявления можно будет отслеживать на сайте ФНС.По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, многие предприниматели, уже получившие субсидию, отмечают важность и своевременность этой меры. «Безвозмездные средства на проведение профилактических мероприятий помогают малому и среднему бизнесу сэкономить собственные ресурсы, направив их на восстановление деятельности и развитие предприятия», - подчеркнул он.Пакет мер по поддержке субъектов МСП разработан и на региональном уровне. Стратегия лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова – в поддержке предпринимателей, в том числе, тех, которые оказались в непростой ситуации из-за коронавируса. «Целый ряд решений мы уже приняли по поддержке бизнеса: отсрочки, рассрочки, фактически обнуление налоговой ставки по целым отраслям, наиболее пострадавшим в этот особый период», – отмечал ранее Дмитрий Азаров. Кроме того, более, чем на полмиллиарда рублей докапитализировали гарантийный фонд Самарской области, который выдаёт льготные кредиты малому бизнесу.Перемены заметны каждому: сегодня предприниматели активно используют региональные и федеральные меры поддержки, в том числе, обращаются за микрозаймами и поручительствами в ГФСО, оформляют субсидии и льготные кредиты.