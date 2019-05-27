В Самарской области стартовал форум "Линия успеха"
27 мая 2019 12:43
91
В Самарской области стартовал форум "Линия успеха". На 10.00 утра было 1158 зарегистрировавшихся, сообщает Департамент информационной политики.
Работает выставка продукции предпринимателей: съедобные букеты, спортивная одежда, варенье, он-лайн платформы. О своем бизнесе охотно рассказывают предприниматели - форум ждали, важно общение с властью.
В рамках форума губернатор Дмитрий Азаров проводит встречу с представителями бизнес-сообщества.
В зале - как опытные предприниматели, так и те, кто только начинает вести свой бизнес. Глава региона сразу обозначил формат: открытый диалог, в том числе, и на острые темы.
«Мы всегда готовы и к добрым советам,и к конструктивной критике, и к предложениям. Ведь этот форум готовится именно для вас, для того, чтобы мы вместе понимали задачи, которые стоят перед регионом, чтобы мы чувствовали проблемы, которые сегодня являются наиболее актуальными. Ваши пожелания крайне важны для нас, для обратной связи, потому что на основе этой обратной связи я буду планировать дальнейшую деятельность не только министерства экономики, но и правительства в целом", - отметил Дмитрий Азаров.
"Ваши успехи - это успехи региона. Мы готовы содействовать, готовы перенастраивать работу органов власти, чтобы вам было комфортно работать»,- подчеркнул он. Участники встречи обозначили целый ряд вопросов, большинство из них касается мер поддержки МСП
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
27 мая 2019 11:17
Подписаны сразу несколько проектов соглашений между правительствами, в том числе Самарской области и провинции Хунань. Экономика региона
100
24 мая 2019 22:39
Достраивать судно будут уже на воде. Планируется, что оно будет работать под брендом «Мостурфлота». Экономика региона
375
24 мая 2019 17:16
Беглые олигархи Владимир и Сергей Махлаи, а также их швейцарские сообщники Андреас Циви и Беат Рупрехт , уже почти два десятилетия паразитирующие на ПАО... Экономика региона
353
Финансы и Банки
27 мая 2019 13:13
Бизнесмены — участники шоу расскажут истории о сложностях и препятствиях на пути развития своего дела. Финансы и Банки
76
27 мая 2019 08:50
30 мая МСП Банк приглашает представителей малого и среднего бизнеса Самарской области начать день в деловой среде и обсудить актуальные вопросы развития... Финансы и Банки
114
24 мая 2019 11:49
Новая продуктовая линейка создается на базе компании «Интеркомп», входящей в экосистему Сбербанка. Финансы и Банки
253
Строительство
27 мая 2019 10:18
Теперь и новые дольщики рискуют стать обманутыми. Строительство
128
24 мая 2019 12:37
Об этом стало известно на заседании общественного совета при региональном министерстве строительства. Строительство
292
22 мая 2019 12:52
Протяженность участка составит чуть более 23 км. Строительство
203
Материалы и технологии
16 мая 2019 19:03Почему вам стоит обратиться в компанию Металл Профиль?
Металл является наиболее используемым материалом в строительстве. Происходит это благодаря тому, что металл обладает множеством положительными свойствами,... Материалы и технологии
85
10 апреля 2019 19:30Трубопровод для нефти и нефтепродуктов
Представляя слово «трубопровод», у большинства людей возникнет в голове представление о каком-то доме. Материалы и технологии
241
2 апреля 2019 18:19Компания ПРЕОРА - эксклюзивный дистрибьютор Socomec в России
Если вас интересует качественное проектирование объектов электроснабжения, а также профессиональные электромонтажные и пуско-наладочные работы, то самое... Материалы и технологии
513
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
314
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1492
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2911
Бизнес
27 мая 2019 12:43
В рамках форума губернатор Дмитрий Азаров проводит встречу с представителями бизнес-сообщества. Бизнес
89
21 мая 2019 20:35
В начале 2019 года акции Tesla сильно упали. Бизнес
257
20 мая 2019 21:45
Ксения Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале. Бизнес
466
Новости компаний
24 мая 2019 14:39
Многодетным семьям будет предложена скидка 20% на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне-июле (взрослым и... Новости компаний
316
22 мая 2019 22:40
Отзывать будут машины, реализованные с августа 2012 года по апрель 2018 года. Новости компаний
355
22 мая 2019 13:55
Какие двигатели устанавливаются на модель, пока неизвестно. Новости компаний
354
22 мая 2019 11:41
Предприятие в очередной раз проиграло дело по иску Федеральной налоговой службы. Новости компаний
257
IT и Коммуникации
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
191
15 апреля 2019 18:31
Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
206
28 марта 2019 20:02Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью. IT и Коммуникации
252
Транспорт
27 мая 2019 13:31
Новый график будет действовать пять дней в начале июня. Транспорт
50
24 мая 2019 17:27
Новый Renault Sandero ( https://renault-favorit.ru/catalog/new/new-sandero/ ) не приемлет кричащих, выступающих элементов отделки и функционала. Транспорт
76
24 мая 2019 10:43
Еще 537 вагонов будут капитально отремонтированы. Транспорт
175
22 мая 2019 13:36
Компаниям будет запрещено платить автосервисам, если те допускали ошибки. Транспорт
211
Предпринимательство
23 мая 2019 15:34Как выбрать барную стойку?
Существует большое количество современных идей для обустройства кухни. Интерьер может быть совершенно разным. И, всё чаще в нем можно увидеть необычные... Предпринимательство
75
21 мая 2019 10:32
Участие бесплатное. Предпринимательство
243
23 апреля 2019 14:29
Строительный рынок Новосибирска начинает лихорадить. Многие компании вынуждены будут уйти с рынка- надвигающий кризис под силу пережить только крупным... Предпринимательство
292
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
297
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
562
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
574
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14881
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
605
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
639
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
438
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
551
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
486
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
914
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
836
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
774
Мероприятия