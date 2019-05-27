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В Самарской области стартовал форум "Линия успеха". На 10.00 утра было 1158 зарегистрировавшихся, сообщает Департамент информационной политики.Работает выставка продукции предпринимателей: съедобные букеты, спортивная одежда, варенье, он-лайн платформы. О своем бизнесе охотно рассказывают предприниматели - форум ждали, важно общение с властью.В рамках форума губернаторпроводит встречу с представителями бизнес-сообщества.В зале - как опытные предприниматели, так и те, кто только начинает вести свой бизнес. Глава региона сразу обозначил формат: открытый диалог, в том числе, и на острые темы.«Мы всегда готовы и к добрым советам,и к конструктивной критике, и к предложениям. Ведь этот форум готовится именно для вас, для того, чтобы мы вместе понимали задачи, которые стоят перед регионом, чтобы мы чувствовали проблемы, которые сегодня являются наиболее актуальными. Ваши пожелания крайне важны для нас, для обратной связи, потому что на основе этой обратной связи я буду планировать дальнейшую деятельность не только министерства экономики, но и правительства в целом", - отметил Дмитрий Азаров."Ваши успехи - это успехи региона. Мы готовы содействовать, готовы перенастраивать работу органов власти, чтобы вам было комфортно работать»,- подчеркнул он. Участники встречи обозначили целый ряд вопросов, большинство из них касается мер поддержки МСП