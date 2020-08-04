В Самарской области предприниматели могут взять льготные займы под 2,25%

274

По поручению губернатора Дмитрия Азарова, министерство экономического развития и инвестиций региона совместно с Гарантийным фондом Самарской области разработали новые антикризисные меры поддержки для малого бизнеса. За счет средств областного бюджета фонд докапитализирован более, чем на 640,8 млн рублей, где доля регионального бюджета составила около 60%.Всего в новой линейке микрозаймов ГФСО пять программ, средства по которым можно получить как с предоставлением залогового имущества, так и без него.«Важно, что по антикризисным программам мы максимально упростили перечень документов и финансовый анализ. Решение о предоставлении микрозайма принимается в течение одного дня, следующего за датой предоставления полного пакета документов. Фактическая дата получения денежных средств определяется по согласованию с заемщиком, с учетом срока оформления залога», - отметила директор ГФСО Юлия Красина.Процентная ставка по трем залоговым программам минимальная и составляет 2,25%. При этом в качестве залога заемщик может предоставить приобретаемое имущество - на это у него есть 30 дней со дня получения заемных средств. Предприниматель может получить от 200 тысяч до 5 млн рублей, сроком до 2 лет.Беззалоговые программы предназначены для получения быстрых средств на неотложные нужды. Эти финансовые продукты предусматривают от 200 тысяч до 1 млн рублей. В случае добросовестной уплаты взносов в фонде могут одобрить поэтапное увеличение суммы займа. Ставка по программам без залогового обеспечения составляет 4,5 % годовых, сообщает пресс-служба облправительства.«Предприниматели Самарской области могут воспользоваться не только широкой линейкой федеральных мер поддержки, но и региональными инструментами. Антикризисные программы Гарантийного фонда помогут субъектам МСП в короткие сроки получить средства на решение текущих задач или направить их на развитие предприятия», - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.Фото: Pixabay.com