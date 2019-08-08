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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Уже сейчас жители Самары могут стать самозанятыми

8 августа 2019 12:44
107
Уже сейчас жители Самары могут стать самозанятыми
Такая возможность существует, если потенциальный самозанятый проживает в Самарской области, а оказывает услуги клиентам из Татарстана.

Татарстан - один из пилотных регионов со специальным налоговым режимом на профессиональный доход. Сейчас в Татарстане зарегистрировано 22 тысячи самозанятых, из них семь тысяч - из Казани, пишет Самру.ру.

Уже сейчас самозанятыми могут стать жители любого региона РФ. Если потенциальный самозанятый проживает в Самарской области, а оказывает услуги клиентам из Татарстана, то в рамках программы он может зарегистрироваться и работать по упрощенной системе налогообложения.

10 и 11 августа в Казани пройдет первый фестиваль самозанятых. На казанском фестивале свои услуги представят около 200 самозанятых.

На лектории Фестиваля можно будет узнать о том, как найти идею для бизнеса, как привлечь инвестиции, почему даже малому бизнесу нужен SMM и товарный знак.

Напомним, сейчас идет обсуждение о введении налога на профессиональный доход в Самарской области с 1 января 2020 года.

Фото pixabay.com

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