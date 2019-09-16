Молодые предприниматели Самарской области примут участие во Всероссийском конкурсе

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Самарская область собирает заявки на главный бизнес-конкурс для молодежи - всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России 2019».Событие было впервые организовано в 2010 году, с тех пор ежегодно собирает лучшие бизнес-практики страны. Самарская область принимала участие в конкурсе четыре раза и трижды возвращалась в регион с победным местом. Конкурс – это возможность проявить себя в одной из номинаций и стать лучшим предпринимателем в своей сфере в Самарской области, а также заявить о себе и своем бизнесе на всю страну.К участию в конкурсе приглашаются предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет. Важным является наличие статуса индивидуального предпринимателя, учредителя или соучредителя юридического лица.Заявки принимаются по ссылке: https://vk.cc/9GOdl8 до 19 сентября 2019 г. включительно в одну из номинаций:«Интернет предпринимательство»;«Сельскохозяйственное предпринимательство»;«Франчайзинг»;«Социальное предпринимательство»;«Производство»;«Инновационное предпринимательство»;«Торговля»;«Сфера услуг».В жюри конкурса войдут представители предпринимательского сообщества и инфраструктуры региона. Лидеры номинаций получат полезные бизнес-подарки и памятные призы от партнеров. Победитель регионального этапа представит Самарскую область на финале в г. Казань уже в ноябре.Инициатива запущена в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.