Завершено асфальтирование развязки на улице Фрунзе Фрунзенского моста

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Завершено асфальтирование развязки на улице Фрунзе Фрунзенского моста

12 августа 2020 14:49
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В скором времени будут завершены работы по устройству тротуаров, нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков, светофоров и других элементов развязки на улице Фрунзе.
Укладка асфальта на правом берегу транспортной развязки по улице Фрунзе Фрунзенского мостового перехода завершена. Общая площадь поверхности дорожного сооружения, на которую уложили последний, верхний слой покрытия, составляет более 93 000 кв. м. Общая протяженность дорожного полотна развязки на улице Фрунзе составляет около 2700 метров.

Для устройства верхнего слоя развязки был использован щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это долговечное покрытие получило широкое распространение в нашей стране относительно недавно. Его особенность – это материалы, используемые при его изготовлении.

Основа покрытия – составляющий каркас высокопрочный щебень из изверженных горных пород гранита. Объем битума здесь больше, чем в других типах асфальтобетонных смесей. Для удержания его в смеси в процессе приготовления добавляют стабилизирующие добавки на основе целлюлозного волокна. Как следствие, покрытие имеет более высокую устойчивость к внешним воздействиям и более долгий срок эксплуатации.

Общая толщина конструкции дорожной одежды составляет 1,02 метра и состоит из шести слоев. Три слоя конструктива состоят из асфальтобетонных смесей различных типов, нижний слой основания – из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом. Также дорожная одежда включает в себя технологический слой из щебня и подстилающий слой основания из песка. В качестве дополнительного слоя усиления между слоями асфальтобетона и создания прочного армирующего слоя уложена геосетка Hatelit.

В скором времени будут завершены работы по устройству тротуаров, нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков, светофоров и других элементов развязки на улице Фрунзе.

На мосту через реку Самара будет установлена система мониторинга инженерных конструкций (СМИК) на период эксплуатации, при помощи которой будет осуществляться технический контроль состояния моста, то есть будет вестись систематическое наблюдение за работой сооружения в условиях эксплуатации с помощью специальных технических средств.


Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, в декабре 2019 года было начато строительство второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» – автомобильной дороги от улицы Шоссейной до границы г.о. Самара на участке протяженностью 7,8 км с двумя транспортными развязками в разных уровнях и путепроводом через железную дорогу. Контракт на проведение работ был заключен с ООО «Самаратрансстрой».

В июле объект посетил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Полный ввод в эксплуатацию объекта крайне важен для сотен тысяч жителей области. Мы будем отстаивать свою позицию о необходимости привлечения дополнительного финансирования из федерального бюджета в этом году. Задача непростая, в связи со сложившейся обстановкой в экономике страны. Тем не менее, мы рассчитываем, что средства выделят», – подчеркнул он, передает пресс-служба облправительства.
 
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