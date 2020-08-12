Завершено асфальтирование развязки на улице Фрунзе Фрунзенского моста

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Для устройства верхнего слоя развязки был использован щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это долговечное покрытие получило широкое распространение в нашей стране относительно недавно. Его особенность – это материалы, используемые при его изготовлении.Основа покрытия – составляющий каркас высокопрочный щебень из изверженных горных пород гранита. Объем битума здесь больше, чем в других типах асфальтобетонных смесей. Для удержания его в смеси в процессе приготовления добавляют стабилизирующие добавки на основе целлюлозного волокна. Как следствие, покрытие имеет более высокую устойчивость к внешним воздействиям и более долгий срок эксплуатации.Общая толщина конструкции дорожной одежды составляет 1,02 метра и состоит из шести слоев. Три слоя конструктива состоят из асфальтобетонных смесей различных типов, нижний слой основания – из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом. Также дорожная одежда включает в себя технологический слой из щебня и подстилающий слой основания из песка. В качестве дополнительного слоя усиления между слоями асфальтобетона и создания прочного армирующего слоя уложена геосетка Hatelit.В скором времени будут завершены работы по устройству тротуаров, нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков, светофоров и других элементов развязки на улице Фрунзе.На мосту через реку Самара будет установлена система мониторинга инженерных конструкций (СМИК) на период эксплуатации, при помощи которой будет осуществляться технический контроль состояния моста, то есть будет вестись систематическое наблюдение за работой сооружения в условиях эксплуатации с помощью специальных технических средств.Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, в декабре 2019 года было начато строительство второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» – автомобильной дороги от улицы Шоссейной до границы г.о. Самара на участке протяженностью 7,8 км с двумя транспортными развязками в разных уровнях и путепроводом через железную дорогу. Контракт на проведение работ был заключен с ООО «Самаратрансстрой».В июле объект посетил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.«Полный ввод в эксплуатацию объекта крайне важен для сотен тысяч жителей области. Мы будем отстаивать свою позицию о необходимости привлечения дополнительного финансирования из федерального бюджета в этом году. Задача непростая, в связи со сложившейся обстановкой в экономике страны. Тем не менее, мы рассчитываем, что средства выделят», – подчеркнул он, передает пресс-служба облправительства.