Жителям Тольятти рассказали о планах реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году

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На встрече присутствовали как представители общественных организаций, так и обычные жители города. Об итогах реализации нацпроекта в 2019 году, достигнутых показателях, целях и задачах на будущий год рассказал горожанам руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов.Напомним, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» инициирован Президентом страны Владимиром Путиным и стартовал в 2019 году. В Самарской области он реализуется в Тольятти, Самаре и на сети автомобильных дорог регионального значения.В 2019 году в Тольятти в рамках национального проекта отремонтировано 15 автомобильных дорог протяженностью более 17 км, оснащено техническими средствами безопасности дорожного движения 86 объектов улично-дорожной сети. В настоящее время осуществляется приемка выполненных работ. В 2020 году запланирован ремонт и капитальный ремонт 12 городских дорог общей протяженностью 14 км.По словам Павла Баннова, объекты ремонта выбраны с учетом данных диагностики автомобильных дорог, межремонтных и гарантийных сроков, рекомендаций ГИБДД по сокращению количества мест концентрации ДТП, обращений жителей Тольятти.«При формировании плана работ приоритет отдан дорогам, по которым проходят маршруты общественного транспорта. В рамках ремонта будут реализованы мероприятия по оснащению техническими средствами безопасности дорожного движения», — подчеркнул он.Руководитель департамента также призвал жителей активнее участвовать в общественном контроле по реализации нацпроекта на территории города. «Рейды с общественностью в сезон дорожных работ мы проводим еженедельно», — отметил он. Замечания по качеству работ также можно оставлять в группе «Дороги Самарской области» в соцсети «ВКонтакте», которая является общественной приемной нацпроекта.Автозаводский район:— ремонт ул. Фрунзе (между улицей Маршала Жукова и улицей Юбилейной),— ремонт ул. Автостроителей (от Южного шоссе до улицы Свердлова),— ремонт ул. Дзержинского (между улицей Революционной и бульваром Кулибина)— ремонт ул. 70 лет Октября (между улицей Автостроителей и улицей Ворошилова).— строительство и реконструкция ул. ОфицерскойЦентральный район:— ремонт ул.Чуковского (от улицы Жилина до улицы Карла Маркса),— ремонт ул.Самарской (от улицы Суворова до бульвара 50 лет Октября).— ремонт ул. Украинской (от бульвара 50 лет Октября до улицы Чапаева),— ремонт ул.Победы (между улицей Мира и бульваром 50 лет Октября)— ремонт бульвара Ленина (между улицей Ленинградской и улицей Баныкина).Комсомольский район:— ремонт ул. Гидротехнической (от улицы Куйбышева до улицы Шлюзовой)— ремонт ул.Полевой (от улицы Олимпийской до улицы Вавилова)— капитальный ремонт ул. Ингельберга (от улицы Никонова до переулка Ученический), передает пресс-служба облправительства.