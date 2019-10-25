Жителям Тольятти рассказали о планах реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Жителям Тольятти рассказали о планах реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году

25 октября 2019 10:46
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В 2020 году запланирован ремонт и капитальный ремонт 12 городских дорог общей протяженностью 14 км.
23 октября в администрации города Тольятти прошли общественные слушания по вопросу реализации в Тольятти национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Организация общественных слушаний является одним из обязательных условий реализации национального проекта.

На встрече присутствовали как представители общественных организаций, так и обычные жители города. Об итогах реализации нацпроекта в 2019 году, достигнутых показателях, целях и задачах на будущий год рассказал горожанам руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов.

Напомним, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» инициирован Президентом страны Владимиром Путиным и стартовал в 2019 году. В Самарской области он реализуется в Тольятти, Самаре и на сети автомобильных дорог регионального значения.

В 2019 году в Тольятти в рамках национального проекта отремонтировано 15 автомобильных дорог протяженностью более 17 км, оснащено техническими средствами безопасности дорожного движения 86 объектов улично-дорожной сети. В настоящее время осуществляется приемка выполненных работ. В 2020 году запланирован ремонт и капитальный ремонт 12 городских дорог общей протяженностью 14 км.

По словам Павла Баннова, объекты ремонта выбраны с учетом данных диагностики автомобильных дорог, межремонтных и гарантийных сроков, рекомендаций ГИБДД по сокращению количества мест концентрации ДТП, обращений жителей Тольятти.

«При формировании плана работ приоритет отдан дорогам, по которым проходят маршруты общественного транспорта. В рамках ремонта будут реализованы мероприятия по оснащению техническими средствами безопасности дорожного движения», — подчеркнул он.

Руководитель департамента также призвал жителей активнее участвовать в общественном контроле по реализации нацпроекта на территории города. «Рейды с общественностью в сезон дорожных работ мы проводим еженедельно», — отметил он. Замечания по качеству работ также можно оставлять в группе «Дороги Самарской области» в соцсети «ВКонтакте», которая является общественной приемной нацпроекта.

Объекты национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируемые к реализации в г.о.Тольятти в 2020 году

Автозаводский район:

— ремонт ул. Фрунзе (между улицей Маршала Жукова и улицей Юбилейной),
— ремонт ул. Автостроителей (от Южного шоссе до улицы Свердлова),
— ремонт ул. Дзержинского (между улицей Революционной и бульваром Кулибина)
— ремонт ул. 70 лет Октября (между улицей Автостроителей и улицей Ворошилова).
— строительство и реконструкция ул. Офицерской

Центральный район:

— ремонт ул.Чуковского (от улицы Жилина до улицы Карла Маркса),
— ремонт ул.Самарской (от улицы Суворова до бульвара 50 лет Октября).
— ремонт ул. Украинской (от бульвара 50 лет Октября до улицы Чапаева),
— ремонт ул.Победы (между улицей Мира и бульваром 50 лет Октября)
— ремонт бульвара Ленина (между улицей Ленинградской и улицей Баныкина).

Комсомольский район:

— ремонт ул. Гидротехнической (от улицы Куйбышева до улицы Шлюзовой)
— ремонт ул.Полевой (от улицы Олимпийской до улицы Вавилова)
— капитальный ремонт ул. Ингельберга (от улицы Никонова до переулка Ученический), передает пресс-служба облправительства. 
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