Жители села Аверьяновка поблагодарили губернатора за реконструкцию моста через канал

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Жители села Аверьяновка поблагодарили губернатора за реконструкцию моста через канал

21 июля 2020 16:48
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Жители села Аверьяновка Богатовского района поделились впечатлениями от нового моста, который появился на въезде в населенный пункт в результате проведения реконструкции. Напомним, что указанный мост считался аварийным и был включен в перечень объектов инициированного Президентом страны Владимиром Путиным национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.

Работы на объекте начались уже в декабре 2019 года благодаря заблаговременной контрактации большинства дорожных объектов национального проекта, которая была проведена по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В ходе проведения реконструкции старый мост через канал в Аверьяновке был полностью разобран, а на его месте построен новый. Также подрядной организацией было уложено асфальтобетонное покрытие, укреплены откосы моста, устроены водоотводы, установлены новые знаки и нанесена разметка.

При устройстве монолитной плиты моста в Аверьяновке впервые в Самарской области были использованы сваи Франки. Сооружение свай Франки, благодаря внутренней забивке, является малошумным и экологичным. Кроме того, этот метод позволяет выработать наиболее оптимальный и экономичный вариант при расчете несущей способности и длины свай.

Работы по реконструкции моста были завершены к 1 июля 2020 года.

«Много лет жители села ждали реконструкции старого моста, даже не надеясь на новый. И вот это чудо инженерной мысли материализовалось! В нашем маленьком селе, наконец-то, построен добротный, качественный, современный мост. Мост – красавец! Мост мечты и надежды! Расположен он в живописном уголке нашего края. Теперь гости и жители нашего села могут гордиться таким сооружением. Маршрут школьного автобуса теперь будет проходить по безопасному участку дороги. Жители села Аверьяновка выражают огромную благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову и всей ответственной, дружной команде национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за создание безопасных и качественных дорог в сельской местности», - отметил директор ГБОУ ООШ села Аверьяновка Сергей Семин.

Село Аверьяновка основали однодворцы из Рязанской губернии ещё в 1827 году. Однодворцы были особым военизированным сословием. Его представители владели небольшими земельными участками на окраинах Российской империи. Они охраняли границы и занимались земледелием.

Сейчас в селе живёт около 400 человек. Аверьяновка считается одним из центральных сел района из-за большого количества объектов социальной инфраструктуры, в том числе общеобразовательной школы, детского сада, почтового отделения, фельдшерско-акушерского пункта, передает пресс-служба облправительства.
 
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