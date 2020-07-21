Жители села Аверьяновка поблагодарили губернатора за реконструкцию моста через канал

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Работы на объекте начались уже в декабре 2019 года благодаря заблаговременной контрактации большинства дорожных объектов национального проекта, которая была проведена по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.В ходе проведения реконструкции старый мост через канал в Аверьяновке был полностью разобран, а на его месте построен новый. Также подрядной организацией было уложено асфальтобетонное покрытие, укреплены откосы моста, устроены водоотводы, установлены новые знаки и нанесена разметка.При устройстве монолитной плиты моста в Аверьяновке впервые в Самарской области были использованы сваи Франки. Сооружение свай Франки, благодаря внутренней забивке, является малошумным и экологичным. Кроме того, этот метод позволяет выработать наиболее оптимальный и экономичный вариант при расчете несущей способности и длины свай.Работы по реконструкции моста были завершены к 1 июля 2020 года.«Много лет жители села ждали реконструкции старого моста, даже не надеясь на новый. И вот это чудо инженерной мысли материализовалось! В нашем маленьком селе, наконец-то, построен добротный, качественный, современный мост. Мост – красавец! Мост мечты и надежды! Расположен он в живописном уголке нашего края. Теперь гости и жители нашего села могут гордиться таким сооружением. Маршрут школьного автобуса теперь будет проходить по безопасному участку дороги. Жители села Аверьяновка выражают огромную благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову и всей ответственной, дружной команде национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за создание безопасных и качественных дорог в сельской местности», - отметил директор ГБОУ ООШ села Аверьяновка Сергей Семин.Село Аверьяновка основали однодворцы из Рязанской губернии ещё в 1827 году. Однодворцы были особым военизированным сословием. Его представители владели небольшими земельными участками на окраинах Российской империи. Они охраняли границы и занимались земледелием.Сейчас в селе живёт около 400 человек. Аверьяновка считается одним из центральных сел района из-за большого количества объектов социальной инфраструктуры, в том числе общеобразовательной школы, детского сада, почтового отделения, фельдшерско-акушерского пункта, передает пресс-служба облправительства.