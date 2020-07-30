Второй этап строительства Самарского моста идет в соответствии с графиком

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Самарский мост - это не только сам переход, но и комплекс современных дорог и развязок, который полностью меняет дорожную обстановку, существенно разгружает въезд в областную столицу со стороны Новокуйбышевска. Работы по первому этапу – строительству моста – сейчас практически завершены. Напомним, благодаря личному участию Главы региона проект получил серьезную поддержку из федерального бюджета, что позволило форсировать темпы строительства. Уже в конце 2019 движение по мосту было открыто. Сейчас работы в рамках первого этапа завершены на 99%.«Основные работы сейчас сосредоточены на правом берегу транспортной развязки по улице Фрунзе. Это такие работы, как установка металлического барьерного ограждения, бортовых камней, завершение работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на 9-м съезде, укрепление откосов растительным грунтом, посев травы и завершение работ по устройству тротуаров, светофоров и горизонтальной разметки, – рассказал представитель подрядной организации Алексей Атылин. – Несмотря на то, что я сейчас озвучил большой перечень работ, планируем до конца августа все завершить и передать объект в эксплуатацию».По словам подрядчика, с начала сентября помимо транспортной развязки по улице Шоссейной, которая уже эксплуатируется, будут открыты для движения участок от Хлебной площади до Молодогвардейской, сам участок по улице Молодогвардейской, участок на протяжении всей улицы Крупской, Чапаевской и Куйбышева. Таким образом, к началу осени все съезды с правой стороны будут готовы к использованию.Глава региона обратил внимание на необходимость выполнения работ качественно и в установленные сроки. «Необходимо все контрольные мероприятия провести», – обратился Дмитрий Азаров к руководству профильного министерства и города. В том числе, Глава региона поручил привлечь сетевую компанию, которая в последствии будет эксплуатировать коммуникации, к приемке локальных очистных сооружений.Серьезная и масштабная работа сейчас ведется в рамках второго этапа, включающего строительство путепровода через железную дорогу, транспортной развязки на пересечении Кряжского шоссе, Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской, а также транспортной развязки на пересечении Пугачевского тракта, Стромиловского шоссе и улицы Грозненской. Работы на участке протяженностью 7,8 км ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. По завершении работ дорога обеспечит выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, региональную автодорогу Самара-Волгоград, а также повысит транспортную доступность Куйбышевского района Самары и Новокуйбышевска.На данный момент специалисты ведут работы по строительству трёх путепроводов, возведению насыпи земляного полотна и устройству дорожной одежды. Все работы ведутся в полном соответствии с графиком. «В этом году мы ставим перед собой задачу от конца трассы до улицы Уральской устроить конструкцию дорожной одежды в нижних слоях покрытия, что даст возможность запустить движение, а также планируем возвести пролетные строения на двух из трех развязок, чтобы летом следующего года подготовить все для укладки асфальта и открытия движения», – доложил Дмитрию Азарову представитель подрядной организации Алексей Зотов.В соответствии с планом, второй, он же окончательный этап строительства мостового перехода через реку Самару, должен завершиться к началу 2023 года. По словам подрядчика, у компании есть силы и ресурсы, для того, чтобы ускориться и завершить строительство раньше установленных сроков, если будет дополнительное финансирование.«Второй этап крайне важен для г.о. Самара, для южных районов Самарской области, для сотен тысяч жителей, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сегодня темпы строительства надлежащие, все идет по графику, но, конечно, нам бы хотелось, чтобы эти темпы возрастали, для этого нужно увеличить финансирование. Поэтому мы будем отстаивать позицию, чтобы дополнительное финансирование из федерального бюджета на этот объект было выделено уже в текущем году. Это непростая задача, поскольку тот урон, который понесла экономика в связи с ограничительными мерами, конечно, сказывается и на доходах бюджета как Самарской области, так и федерального. Тем не менее, мы рассчитываем, что наша работа опережающими темпами по строительству дорог позволит нам доказать необходимость дополнительного выделения средств уже в текущем году».Осматривая ход работ по строительству транспортной развязки на пересечении Уральской и Утевской, Глава региона поинтересовался у подрядчика, как отлажено взаимодействие с администрацией рынка, расположенного неподалеку. Подрядчик пояснил, что по данному вопросу он находится в постоянном контакте с главой Куйбышевского района, проблем при проведении работ не возникает. Глава района Алексей Коробков пояснил, что с теми торговыми объектами, которые в перспективе будут препятствовать реализации проекта, сейчас ведется работа по их переносу. «Чтобы максимально сохранить баланс представителей бизнеса и интересов жителей, которые привыкли к рынку, мы подыскиваем варианты для размещения торговых объектов», – пояснил глава района.«Это важнейший объект для Куйбышевского района, люди десятилетиями ждали появления качественной транспортной инфраструктуры, здесь важно участие и постоянная поддержка со стороны муниципальных властей. Знаю, что глава города Елена Владимировна Лапушкина держит этот вопрос на контроле, и с вашей стороны он тоже должен быть», – поручил Дмитрий Азаров главе Куйбышевского района.