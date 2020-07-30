Я нашел ошибку
Главные новости:
Дело об убийстве возбуждено после обнаружения расчлененного тела мужчины в доме на Невском проспекте в Петербурге.
СК возбудил дело об убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге
Кремль также рассчитывает, что все права задержанных граждан РФ будут соблюдаться.
В Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием россиян в Белоруссии будет прояснен
Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к мосту со стороны улицы Фрунзе.
Второй этап строительства Самарского моста идет в соответствии с графиком
На территории республики задержали 33 россиянина.
После задержания россиян в Белоруссии возбуждено дело о подготовке теракта
Налоговые органы перестанут принимать декларации с арифметическими ошибками
Жители Самары пожаловались на шумозащитные экраны на Новокуйбышевском шоссе
Жители Самары пожаловались на шумозащитные экраны на Новокуйбышевском шоссе
В Тольятти за считанные минуты сгорел дорогой катер
В Тольятти за считанные минуты сгорел дорогой катер
В Самаре на Южном мосту большая змея стала причиной пробки
В Самаре на Южном мосту большая змея стала причиной пробки
сегодня  Четверг, 30 июля, 15:04
Вход Регистрация 18+
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/07:
USD 72.23
0.31
EUR 84.91
0.65
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
«От кубышки до амфоры: тайны керамики» - новая экспозиция в музее им. П. В. Алабина
Мусор или вторсырьё? Сделаем выбор!
В Самарской области подведены итоги операции «Арсенал»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Второй этап строительства Самарского моста идет в соответствии с графиком

30 июля 2020 14:17
117
Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к мосту со стороны улицы Фрунзе.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное совещание по строительству мостового перехода через реку Самару. Глава региона проверил, как ведется работа на ключевых развязках в рамках второго этапа строительства, а также планы по полному окончанию работ на подъездах к мосту со стороны улицы Фрунзе.

Самарский мост - это не только сам переход, но и комплекс современных дорог и развязок, который полностью меняет дорожную обстановку, существенно разгружает въезд в областную столицу со стороны Новокуйбышевска. Работы по первому этапу – строительству моста – сейчас практически завершены. Напомним, благодаря личному участию Главы региона проект получил серьезную поддержку из федерального бюджета, что позволило форсировать темпы строительства. Уже в конце 2019 движение по мосту было открыто. Сейчас работы в рамках первого этапа завершены на 99%.

«Основные работы сейчас сосредоточены на правом берегу транспортной развязки по улице Фрунзе. Это такие работы, как установка металлического барьерного ограждения, бортовых камней, завершение работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на 9-м съезде, укрепление откосов растительным грунтом, посев травы и завершение работ по устройству тротуаров, светофоров и горизонтальной разметки, – рассказал представитель подрядной организации Алексей Атылин. – Несмотря на то, что я сейчас озвучил большой перечень работ, планируем до конца августа все завершить и передать объект в эксплуатацию».

По словам подрядчика, с начала сентября помимо транспортной развязки по улице Шоссейной, которая уже эксплуатируется, будут открыты для движения участок от Хлебной площади до Молодогвардейской, сам участок по улице Молодогвардейской, участок на протяжении всей улицы Крупской, Чапаевской и Куйбышева. Таким образом, к началу осени все съезды с правой стороны будут готовы к использованию.

Глава региона обратил внимание на необходимость выполнения работ качественно и в установленные сроки. «Необходимо все контрольные мероприятия провести», – обратился Дмитрий Азаров к руководству профильного министерства и города. В том числе, Глава региона поручил привлечь сетевую компанию, которая в последствии будет эксплуатировать коммуникации, к приемке локальных очистных сооружений.

Серьезная и масштабная работа сейчас ведется в рамках второго этапа, включающего строительство путепровода через железную дорогу, транспортной развязки на пересечении Кряжского шоссе, Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской, а также транспортной развязки на пересечении Пугачевского тракта, Стромиловского шоссе и улицы Грозненской. Работы на участке протяженностью 7,8 км ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. По завершении работ дорога обеспечит выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, региональную автодорогу Самара-Волгоград, а также повысит транспортную доступность Куйбышевского района Самары и Новокуйбышевска.

На данный момент специалисты ведут работы по строительству трёх путепроводов, возведению насыпи земляного полотна и устройству дорожной одежды. Все работы ведутся в полном соответствии с графиком. «В этом году мы ставим перед собой задачу от конца трассы до улицы Уральской устроить конструкцию дорожной одежды в нижних слоях покрытия, что даст возможность запустить движение, а также планируем возвести пролетные строения на двух из трех развязок, чтобы летом следующего года подготовить все для укладки асфальта и открытия движения», – доложил Дмитрию Азарову представитель подрядной организации Алексей Зотов.

В соответствии с планом, второй, он же окончательный этап строительства мостового перехода через реку Самару, должен завершиться к началу 2023 года. По словам подрядчика, у компании есть силы и ресурсы, для того, чтобы ускориться и завершить строительство раньше установленных сроков, если будет дополнительное финансирование.

«Второй этап крайне важен для г.о. Самара, для южных районов Самарской области, для сотен тысяч жителей, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сегодня темпы строительства надлежащие, все идет по графику, но, конечно, нам бы хотелось, чтобы эти темпы возрастали, для этого нужно увеличить финансирование. Поэтому мы будем отстаивать позицию, чтобы дополнительное финансирование из федерального бюджета на этот объект было выделено уже в текущем году. Это непростая задача, поскольку тот урон, который понесла экономика в связи с ограничительными мерами, конечно, сказывается и на доходах бюджета как Самарской области, так и федерального. Тем не менее, мы рассчитываем, что наша работа опережающими темпами по строительству дорог позволит нам доказать необходимость дополнительного выделения средств уже в текущем году».

Осматривая ход работ по строительству транспортной развязки на пересечении Уральской и Утевской, Глава региона поинтересовался у подрядчика, как отлажено взаимодействие с администрацией рынка, расположенного неподалеку. Подрядчик пояснил, что по данному вопросу он находится в постоянном контакте с главой Куйбышевского района, проблем при проведении работ не возникает. Глава района Алексей Коробков пояснил, что с теми торговыми объектами, которые в перспективе будут препятствовать реализации проекта, сейчас ведется работа по их переносу. «Чтобы максимально сохранить баланс представителей бизнеса и интересов жителей, которые привыкли к рынку, мы подыскиваем варианты для размещения торговых объектов», – пояснил глава района.

«Это важнейший объект для Куйбышевского района, люди десятилетиями ждали появления качественной транспортной инфраструктуры, здесь важно участие и постоянная поддержка со стороны муниципальных властей. Знаю, что глава города Елена Владимировна Лапушкина держит этот вопрос на контроле, и с вашей стороны он тоже должен быть», – поручил Дмитрий Азаров главе Куйбышевского района.

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
28 июля 2020  12:42
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям.
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям
  По его словам, в регионе заболеваемость коронавирусом не просто стабилизируется - заметна тенденция к ее снижению. 
Здравоохранение
6724
27 июля 2020  10:34
Самарский филиал Т Плюс напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
Самарский филиал «Т Плюс» напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
 В частности, нельзя заходить за ограждения и сигнальные ленты на местах раскопок тепловых сетей, а также необходимо оградить детей от игр вблизи данных...
ЖКХ
588
21 июля 2020  12:29
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
871
16 июля 2020  09:37
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1310
15 июля 2020  13:42
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв — видео Проводилась эвакуация людей.
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв
Проводилась эвакуация людей.
Происшествия
1195
9 июля 2020  10:07
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
 Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения.
Спорт в регионе
1911
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2333
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
3941
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3393
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4318
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4457
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4478
Весь список

Новости Тольятти
29 июля 2020  14:16
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и операционному лизингу.
АВТОВАЗ и СДЭК объявляют о заключении партнерского соглашения
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и... Новости Тольятти
695
29 июля 2020  13:51
В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте
В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте
 В состязании принимали участие команды федеральной противопожарной службы г.о Самара, Тольятти, Сызрань, Волжского района, а также приглашенные команды... Новости Тольятти
425
29 июля 2020  13:40
В Тольятти приюту
В Тольятти приюту "Добрый дом" разрешили остаться на прежнем месте на 5 лет
 Сообщалось, что у организации не было прав на занимаемый участок, а значит, и на предоставление коммунальных услуг.  Новости Тольятти
415
Весь список