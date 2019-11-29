Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Временно меняется трасса следования автобусов маршрутов № 35 и №21м в связи с работами на водоводе 52 С 22:00, 29 ноября, специалисты «РКС-Самара» приступят к аварийно-восстановительным работам на улице Советской Армии - в районе Телецентра. Труба крупного водовода (диаметром 900 мм), на котором произошел технологический отказ, проходит под проезжей частью. С этим и связано временное закрытие движения по улице Советской Армии на участке от улицы Тихвинская до улицы 8-я Радиальная. При этом улицы Тихвинская и 8-я Радиальная перекрываться не будут.



Специалисты «РКС-Самара» отмечают, что схема проведения работ составлена таким образом, что отключения холодного водоснабжения удастся избежать.



При этом временно – на период ремонта – изменится схема движения общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 35, 21м. Как сообщает городской Департамент транспорта, в направлении Московского шоссе автобусы данных маршрутов проследуют по улицам 8-я Радиальная, Гастелло, Тихвинская и далее - по своим маршрутам. В направлении улицы Ново-Садовая - по улицам Тихвинская, Гастелло, по дублеру улицы Ново-Садовая и далее - по своим маршрутам.



Такая схема будет действовать до окончания работ.



По информации ресурсоснабжающей организации, ремонт планируется завершить утром 2 декабря, передает пресс-служба горадминистрации.







. Труба крупного водовода (диаметром 900 мм), на котором произошел технологический отказ, проходит под проезжей частью. С этим и связано временное закрытие движения по улице Советской Армии на участке от улицы Тихвинская до улицы 8-я Радиальная. При этом улицы Тихвинская и 8-я Радиальная перекрываться не будут.Специалисты «РКС-Самара» отмечают, что схема проведения работ составлена таким образом, что отключения холодного водоснабжения удастся избежать.При этом временно – на период ремонта – изменится схема движения общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 35, 21м. Как сообщает городской Департамент транспорта, в направлении Московского шоссе автобусы данных маршрутов проследуют по улицам 8-я Радиальная, Гастелло, Тихвинская и далее - по своим маршрутам. В направлении улицы Ново-Садовая - по улицам Тихвинская, Гастелло, по дублеру улицы Ново-Садовая и далее - по своим маршрутам.Такая схема будет действовать до окончания работ.По информации ресурсоснабжающей организации,, передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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