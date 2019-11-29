Временно меняется трасса следования автобусов маршрутов № 35 и №21м в связи с работами на водоводе

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Временно меняется трасса следования автобусов маршрутов № 35 и №21м в связи с работами на водоводе

29 ноября 2019 15:58
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С 22:00, 29 ноября, специалисты «РКС-Самара» приступят к аварийно-восстановительным работам на улице Советской Армии - в районе Телецентра.
С 22:00, 29 ноября, специалисты «РКС-Самара» приступят к аварийно-восстановительным работам на улице Советской Армии - в районе Телецентра. Труба крупного водовода (диаметром 900 мм), на котором произошел технологический отказ, проходит под проезжей частью. С этим и связано временное закрытие движения по улице Советской Армии на участке от улицы Тихвинская до улицы 8-я Радиальная. При этом улицы Тихвинская и 8-я Радиальная перекрываться не будут.

Специалисты «РКС-Самара» отмечают, что схема проведения работ составлена таким образом, что отключения холодного водоснабжения удастся избежать.

При этом временно – на период ремонта – изменится схема движения общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 35, 21м. Как сообщает городской Департамент транспорта, в направлении Московского шоссе автобусы данных маршрутов проследуют по улицам 8-я Радиальная, Гастелло, Тихвинская и далее - по своим маршрутам. В направлении улицы Ново-Садовая - по улицам Тихвинская, Гастелло, по дублеру улицы Ново-Садовая и далее - по своим маршрутам.

Такая схема будет действовать до окончания работ.

По информации ресурсоснабжающей организации, ремонт планируется завершить утром 2 декабря, передает пресс-служба горадминистрации.



 
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