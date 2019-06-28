Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Во время праздничного шествия духовых оркестров в Самаре будет временно ограничено движение транспорта 101 с 00:00 до 21:00 30 июня 2019 года будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улиц:



- по ул. Куйбышева от ул. Пионерская до ул. Вилоновская:;



- по ул. Венцека от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина;



- по ул. Некрасовская от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина;



- по ул. Льва Толстого от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина;



- по ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького;



- по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе.



Также на вышеуказанных участках улиц с 18:00 29 июня 2019 года до 21:00 30 июня 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.



Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.



Кроме того, с 00:00 до 21:00 30 июня 2019 года движение общественного транспорта – автобусов №№ 5д, 24, 34, 37, 46, 47, 48д, 53, 61, 92, 168, 172, 205, 247, 261, 295, 297, 11, 17, 32, 36, 48к, 80, 159, 199 - будет организовано по временной схеме.



Подробнее с временными схемами ограничения движения и схемами организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в



Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничного шествия Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» на территории города Самара2019 года будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улиц:- по ул. Куйбышева от ул. Пионерская до ул. Вилоновская:;- по ул. Венцека от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина;- по ул. Некрасовская от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина;- по ул. Льва Толстого от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина;- по ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького;- по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе.на вышеуказанных участках улиц с 18:00 29 июня 2019 года до 21:00 30 июня 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара., с 00:00 до 21:00 30 июня 2019 года движение общественного транспорта – автобусов №№ 5д, 24, 34, 37, 46, 47, 48д, 53, 61, 92, 168, 172, 205, 247, 261, 295, 297, 11, 17, 32, 36, 48к, 80, 159, 199 - будет организовано по временной схеме.Подробнее с временными схемами ограничения движения и схемами организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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