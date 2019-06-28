Во время праздничного шествия духовых оркестров в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Во время праздничного шествия духовых оркестров в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

28 июня 2019 14:19
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С 00:00 до 21:00 30 июня.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничного шествия Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» на территории города Самара с 00:00 до 21:00 30 июня 2019 года будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улиц:

- по ул. Куйбышева от ул. Пионерская до ул. Вилоновская:;

- по ул. Венцека от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина;

- по ул. Некрасовская от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина;

- по ул. Льва Толстого от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина;

- по ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького;

- по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе.

Также на вышеуказанных участках улиц с 18:00 29 июня 2019 года до 21:00 30 июня 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

Кроме того, с 00:00 до 21:00 30 июня 2019 года движение общественного транспорта – автобусов №№ 5д, 24, 34, 37, 46, 47, 48д, 53, 61, 92, 168, 172, 205, 247, 261, 295, 297, 11, 17, 32, 36, 48к, 80, 159, 199 - будет организовано по временной схеме.

Подробнее с временными схемами ограничения движения и схемами организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации. 
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