Во Владивостоке прошел всероссийский селектор, посвященный нацпроекту БКАД

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Всероссийское селекторное совещание по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» провел 9 апреля во Владивостоке министр транспорта Российской Федерации. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми региональными проектными командами. В обсуждении вопросов приняли участие руководитель Федерального дорожного агентства, заместитель главы Росавтодора, а также начальник ГУОБДД МВД РоссииОт Самарской области участниками совещания стали заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин и министр транспорта и автомобильных дорог Самарской областиЕвгений Дитрих обозначил две первоочередные задачи по реализации дорожной части нацпроекта, которые должны быть решены регионами в срок. Это заключение соглашений между субъектами РФ и муниципальными образованиями о передаче средств на дорожную деятельность. На уровне регионов и федерального центра подобные документы — о предоставлении межбюджетных трансфертов — уже подписаны.Напомним, что соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов между Росавтодором и Самарской областью заключено 25 марта. Общая сумма финансирования из федерального бюджета в 2019-2021 годах составит 6,46 млрд рублей, в том числе в 2019 году – 3,06 млрд рублей.Другой важный этап — обеспечение стопроцентной контрактации по всем запланированным работам для начала дорожно-строительного сезона как только это позволит погода.В настоящее время субъектами-участниками нацпроекта включены в план-график торгов 76 % региональных и 67 % муниципальных дорожных объектов. В Самарской области заключено 100% соглашений с муниципалитетами. Все объекты, запланированные к ремонту в 2019 году, включены план-график проведения торгов. Одной из контрольных точек нацпроекта является заключение всех контрактов на проведение работ до 31 мая. В рамках национального проекта в регионе предстоит отремонтировать 247 км автомобильных дорог, в том числе 179,9 км – регионального значения, 49,9 км – в Самаре и 17,15 км в Тольятти.«Прошу вас лично провести совещания в субъектах по подготовке к дорожно-строительному сезону, — обратился к представителям региональных проектных команд Евгений Дитрих. — Необходимо рассмотреть динамику заключения контрактов, а также синхронизацию дорожного ремонта и плановых работ жилищно-коммунального хозяйства, мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с другими проектами и программами, ресурсное обеспечение дорожного хозяйства».Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко остановился на подготовительной работе в рамках дополнительных 5 млрд руб., которые распределены распоряжением Правительства РФ из федерального бюджета на финансирование капиталоемких мероприятий нацпроекта. В том числе Самарской области выделены средства на начало реконструкции автомобильной дороги «Тольятти-Ягодное».«В результате 15 регионов смогут провести работы на 17 значимых объектах, — отметил Игорь Костюченко. — В связи с этим данным субъектам в кратчайшие сроки необходимо внести соответствующие изменения в паспорта региональных проектов и в заключенные с Минтрансом России и Росавтодором соглашения по улучшению показателей с учетом капиталоемких мероприятий».Отдельный акцент был сделан на важности инженерных мероприятий по обустройству дорог для ликвидации существующих мест концентрации ДТП и реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».«Национальный проект ставит перед нами амбициозные задачи. Так, количество погибших на дорогах страны к 2024 году должно сократиться в 3,5 раза по отношению к 2017 году. Таким образом, так называемый социальный риск через шесть лет не должен превышать 4 погибших на 100 тысяч населения. Если говорить в абсолютных цифрах, фактически мы должны сохранить 13 тысяч жизней, — обозначил Михаил Черников. — Это возможно только благодаря консолидированным усилиям всех участников проекта — и профильных ведомств, и общественных организаций. Совместная работа прошлых лет уже принесла свои результаты, тем не менее еще есть такие регионы, которым необходимо предпринять максимум усилий для сохранения тенденции по снижению количества ДТП».Как подчеркнул Евгений Дитрих, подводя итог совещания, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — это проект для людей, в результате его реализации россияне должны получить новые объекты.«Давайте не будем их подводить! — обратился министр к представителям субъектов. — Мы должны сделать все возможное, чтобы уже в этом году граждане России увидели перемены к лучшему. Необходимо обозначить перечень конкретных шагов для каждого участника ваших проектных групп, чтобы решить все задачи и достичь командной цели».Реализации национальных проектов Губернатор Самарской областиуделяет пристальное внимание. По словам главы региона, каждый нацпроект – это шанс для Самарской области, как и для других регионов страны, существенно улучшить ситуацию в той или иной сфере, заручиться поддержкой из федерального бюджета в решении самых актуальных для региона задач, передает пресс-служба облправительства.