В связи с ремонтом тепловых сетей в Самаре будет временно ограничено движение по улице Ново-Вокзальной

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В связи с ремонтом тепловых сетей в Самаре будет временно ограничено движение по улице Ново-Вокзальной

29 июля 2019 17:29
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Также до 24:00 15 сентября 2019 года работа общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 55, 96, 205, 272, 295 - организована по временной схеме.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по ремонту тепловых сетей, выполняемых силами АО «ПТС», на территории города Самара до 24:00 15 сентября 2019 года ограничено движение транспорта на следующих участках улицы Ново-Вокзальная:

- от ул. Фадеева до Московского шоссе (по направлению в сторону Московского шоссе):

- от Московского шоссе на участке протяженностью 50 метров (по направлению в сторону ул. Ново-Садовая).

Также до 24:00 15 сентября 2019 года работа общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 55, 96, 205, 272, 295 - организована по временной схеме.

Более подробно с временными схемами ограничения движения и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Обращаем внимание на то, что схема движения трамваев, трасса следования которых пролегает по ул. Ново-Вокзальная, остается прежней, - сообщает городской Департамент транспорта, передает пресс-служба горадминистрации. 
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