Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В связи с ремонтом тепловых сетей в Самаре будет временно ограничено движение по улице Ново-Вокзальной 75



- от ул. Фадеева до Московского шоссе (по направлению в сторону Московского шоссе):



- от Московского шоссе на участке протяженностью 50 метров (по направлению в сторону ул. Ново-Садовая).



Также до 24:00 15 сентября 2019 года работа общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 55, 96, 205, 272, 295 - организована по временной схеме.



Более подробно с временными схемами ограничения движения и движения общественного транспорта можно ознакомиться в



Обращаем внимание на то, что схема движения трамваев, трасса следования которых пролегает по ул. Ново-Вокзальная, остается прежней, - сообщает городской Департамент транспорта, передает пресс-служба горадминистрации. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по ремонту тепловых сетей, выполняемых силами АО «ПТС», на территории города Самара до 24:00 15 сентября 2019 года ограничено движение транспорта на следующих участках улицы Ново-Вокзальная:- от ул. Фадеева до Московского шоссе (по направлению в сторону Московского шоссе):- от Московского шоссе на участке протяженностью 50 метров (по направлению в сторону ул. Ново-Садовая).Также до 24:00 15 сентября 2019 года работа общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 55, 96, 205, 272, 295 - организована по временной схеме.Более подробно с временными схемами ограничения движения и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях Обращаем внимание на то, что схема движения трамваев, трасса следования которых пролегает по ул. Ново-Вокзальная, остается прежней, - сообщает городской Департамент транспорта, передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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